بيتا ايجيبت تختار الاستشارى الفائز بمسابقة تصميم مشروعها بمستقبل سيتى

– علاء فكرى: نستهدف البدء فى التنفيذ عام 2018 والانتهاء من المرحلة الاولى وتسليمها خلال 36 شهراً من بدء التنفيذ



المال- خاص:



تستعد شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية منتصف الشهر الجارى للإعلان عن نتيجة المسابقة لاختيار المكتب الفائز بأعمال تصميم أحدث مشروعاتها المقام على 84.7 فدان بمستقبل سيتى والتى انتهت بالتصفية بين 3 مكاتب استشارية مصرية.



وأكد المهندس علاء فكرى رئيس مجلس إدارة شركة بيتا ايجيبت للتنمية العمرانية أن اللجنة الاستشارية بالشركة قد رشحت 10 مكاتب مقسمة 5 مكاتب مصرية و 5 غير مصرية لإسناد مهمة تصميم المشروع وراعت اللجنة فى التقييم الفنى عدة عوامل منها سابقة الاعمال وخاصة بالمشروعات العقارية وعدد المهندسين العاملين بها وكفاءة وخبرات فريق العمل بالاضافة الى الوعى بالسوق العقارى المصرى والذى يلبى احتياجات السوق والعملاء بما يضمن خروج المشروع بشكل متكامل يمثل إضافة إلى السوق.



وأشار الى ان الشركة استقرت على اختيار أفضل 3 مكاتب وجار المفاضلة بينهم حيث تهتم الشركة بتنفيذ مشروع متميز من ناحية التصميمات والمساحات وتوافر مسطحات خدمية مناسبة لافتا الى ان الشركة تسلمت الارض من قبل شركة المستقبل للتنمية العمرانية وتم اجراء اعمال الجسات. وأفاد بأن الشركة استعانت بمجموعة من الاستشاريين والمتخصصين لتطوير المشروع وإعداد الدرسات الفنية والهندسية والتسويقية، بما يضمن خروج المشروع بشكل متكامل يمثل إضافة إلى السوق العقارى.



ولفت الى ان الشركة تستهدف بدء تنفيذ المشروع فى 2018 عقب انهاء القرار الوزارى والتراخيص وسيتم ذلك بالتزامن مع انهاء مشروعها بيتا جرينز ب 6 اكتوبر .



وأكد على أن بيتا ايجيبت تعمل على قدم وساق لتسليم المرحلة الاولى من مشروعها بمستقبل سيتى بعد 36 شهراً من بدء التنفيذ.



وأشار الى ان المشروع يشمل منطقة سكنية تضم حوالى 3000 وحدة سكنية بمساحات متنوعة بالاضافة الى منطقة خدمات متكاملة متمثلة فى مدرسة ونادى خاص بملاك المشروع ومسجد وحضانة ومسطحات تجارية ومساحات خضراء .



ويقام “مشروع بيتا إيجيبت الجديد على مساحة 84.7 فدان بمستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة ، وهو عبارة عن مشروع سكنى متكامل الخدمات باستثمارات تصل إلى 5 مليار جنيه. وكانت قد وقعت شركتا المستقبل للتنمية العمرانية، وبيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، مارس الماضى عقد تنمية وتطوير 356 ألف متر (84.7 فدانًا)، بمشروع مستقبل سيتى القاهرة الجديدة، و حصلت بيتا على الارض بالاتفاق المباشر مع شركة المستقبل المالكة للمشروع.



وأكد فكرى على أن الشركة تستعد فى التسويق للمشروع والمنافسة مع كبار مطورى القطاع المتعاقدين بمستقبل سيتى من خلال ثقة عملاؤها وسابقة الإعمال المتميزة من حيث الالتزام بمواعيد التنفيذ والتسليم والاهتمام بخدمات ما بعد البيع مشيراً الى ان تواجد كبار المطورين بالمدينة يسهم فى دفع التنافس ورفع القيمة المضافة سريعا.



وشركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية مطور عقارى منذ 25 عاماً، ونفذت وسلمت العديد من المشروعات المتميزة فى السوق العقارى المصري فى العديد من المدن والمناطق، منها العبورو السادس من أكتوبر، وتقوم حاليا بتنفيذ مشروع بيتا جرينز ب 6 اكتوبر.