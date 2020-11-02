«بيتا إيجيبت للتنمية» تتجه للتركيز على المشروعات التجارية والإدارية

تتجه شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية لزيادة التركيز على المشروعات التجارية الإدارية خلال الفترة المقبلة، لاستغلال انخفاض التزاحم على تلك النوعية من الاستثمارات تزامناً مع استمرار إنشاءات مشروعها العقارى بمدينة المستقبل.

وقال المهندس علاء فكري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إن التوجه العام فى الفترة القادمة يتركز على زيادة محفظة المشروعات التجارية الإدارية فى ظل سابقة الأعمال الجيدة فى مشروع أكتوبر، بخلاف استغلال انخفاض التزاحم بين شركات التطوير على تلك النوعية من الاستثمارات.

وأوضح فى تصريحات خلال مؤتمر صحفى للشركة، أن أنسب آلية لنجاح أي مشروع تجارى إدارى تتركز فى احتفاظ شركة التطوير العقارى بملكية نسبة من الوحدات بدلاً من بيعها بالكامل، لضمان أفضل إدارة للمبنى.

وأكد أن الشركة مهتمة بالحصول على أراضى فى منطقة الساحل الشمالى، واتخذت خطوات بطيئة فى هذا المجال، ولكن مع تغير جهة ولاية الأراضى بالساحل الشمالى لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تم الإبطاء فى الدراسة لحين التعرف على المخطط النهائى للأرض.

وأوضح أن أزمة كورونا أدت لانخفاض الموارد المالية وزيادة المصروفات، مع العلم أن %75 من مصروفات شركات التطوير العقارى هى مرتبات، وبالتالى حاولت الشركة قدر الإمكان حل تلك المعادلة.

وتابع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ«بيتا إيجيبت»: خلال 2020 حققنا %60 من المستهدفات، كما تم الحفاظ على رأس المال البشرى بالشركة.

وأكد أنها تهتم وبقوة بالمشاركة فى مشروعات الإسكان المتوسط، لكن على الحكومة النظر أولا فى تحديد تسعير مناسب لأراضى تلك المشروعات .

وحول تبعات تأثير كورونا على السوق العقارى، قال إن شركات التطوير العقارى باتت مطالبة باستخدام مزيد من التكنولوجيا فى الإنشاءات وعند تصميم الوحدات، بجانب الاعتماد على الإنترنت باعتباره مطلباً رئيسياً فى الوحدات السكنية.

وتابع: للأسف متوسط دخل الفرد فى مصر بدأ فى الانخفاض، وبالتالى ليس أمام الشركات سوى طرح وحدات وشقق سكنية بمساحات أقل تناسب الدخول الجديدة، كما أن الطبقة المتوسطة من حقها أن ترى منافسة من شركات التطوير لاستقطاب أكبر عدداً منها باعتبارها الشريحة الأكبر فى المجتمع.

الاستعجال فى البيع سلاح ذو حدين والأسعار وطرق السداد ليست فى الأفضل فى الوقت الحالى

ورأى أن استعجال شركات التطوير العقارى فى البيع سلاح ذو حدين، مع الوضع فى الاعتبار أن الأسعار وطرق السداد الحالية ليستا الأفضل حالياً، كما أن السوق العقارية تتغير باستمرار والشركات التى تملك مشروعات جارى عمليات الإنشاء بها وذات المصداقية الأعلى هى التى تملك فرصة جيدة للاستمرار .

وأوضح أن «بيتا» حصلت على موافقات بنكية منذ فترة لاقتراض نحو 75 مليون جنيه لكنها لم تصرف أي جزء من المبلغ حتى الأن لأنها تفضل الاعتماد على الموارد الذاتية فى التمويل.

وتوقع عدم حدوث أيه زيادات كبيرة فى أسعار بيع الوحدات العقارية خلال العام المقبل، وإن ظهرت زيادة فستكون على استحياء أو لمواجهة زيادات غير مبررة فى المواد الخام وعناصر البناء.

ورأى فكرى أن معدل العائد على الاستثمار العقارى بدأ فى الانخفاض خلال الفترة الماضية، بسبب ارتفاع أسعار البيع، وتزايد المنافسة وإطلاق آليات سداد ميسرة .

وأعلنت بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية تسليم أول وحدات فى كومباوند “بيتا جرينز نيو كايرو” بـمستقبل سيتى القاهرة الجديدة خلال الربع الثانى من 2021، كما أعلنت عن طرح منتج جديد على السوق العقارية بالمشروع وهو “ Family Villa” – فاميلى فيلا، الذى هو عبارة عن إحياء لفكرة بيت العائلة، والعودة للترابط الأسري.

فكرى: إنهاء 65 % من إنشاءات «بيتا فاميلى» باستثمارات إجمالية مليار جنيه

وخلال جولة نظمتها شركة بيتا إيجيبت بقلب مشروع “بيتا جرينز نيو كايرو” بحضور جريدة المال وقيادات الشركة للإطلاع على الموقف التنفيذى للإنشاءات، قال فكرى إن الشركة أنهت حوالى %65 من إجمالى الأعمال الإنشائية بالمشروع، وتستهدف الانتهاء منه بالكامل وتسليمه فى 2023، وذلك قبل الموعد المحدد بعام كامل.

وتابع: إستراتيجية بيتا إيجيبت تعتمد على الإسراع فى تنفيذ المشروعات والتسليم بمواصفات وجودة تفوق المحددة بالتعاقد.

وشدد على تركيز الشركة على 3 معايير أساسية، هى تقديم أعلى مستوي من الجودة والحفاظ على مصالح وثقة العملاء، والتسليم قبل الموعد المحدد .

وأوضح أن التكلفة الاستثمارية للمشروع مليار جنيه، ويقام على مساحة 25 فداناً، ويشتمل على 730 وحدة سكنية تتنوع بين الشقق والفاميلى فيلا بنماذج مستقلة، وتوين وتاون هاوس، وتبدأ المساحات فى الشقق من 90 متراً وتصل حتى 250 متراً، ويضم المشروع 735 وحدة .

وقامت بيتا إيجيبت بسداد كامل ثمن الأرض بقيمة 350 مليون جنيه، وتم توفير السيولة المالية الكاملة لإنهاء المشروع فى أسرع وقت.

وأضاف أن الشركة أنهت بيع %50 من إجمالى وحدات المشروع، ولم يتم طرح المرحلة الأخيرة منه، ومن المتوقع إطلاقها خلال العام المقبل، مع الإشارة إلى أن المبيعات المستهدفة لنحو 62 فيلا فى المشروع تقارب 400 مليون جنيه.

وأكد أن الشركة تستهدف تسويق %50 من الوحدات المتبقية بالمشروع قبل نهاية العام المقبل، كما سيتم تسليم الحى الأول من الفيلات بعد 6 شهور من تسليم الشقق السكنية.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من %100 من أعمال الخراسانات للفيلات، وتم البدء فى أعمال المبانى، وإنهاء %75 من المرحلة الأولي، وخلال الصيف المقبل سيتم تجهيز نماذج منها لتمكين العملاء من المعاينة على أرض الواقع، وتم إتاحة نموذج «موكب» للشقق السكنية بالمشروع .

وعن نموذج الـ«Family villa» قال رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت إنه عقب إجراء الدراسات السوقية وجدت الشركة احتياج السوق لذلك النموذج، والذى يعيد الترابط الأسرى وقد ظهرت الحاجة بصورة أكبر لتلك النوعية خلال أزمة كورونا وفرض حظر التجول، وتوفر تلك الفيلات دور أرضى و2 علوي وروف، وتبلغ مساحة الدور الواحد 120 متراً .

وأوضح أن الشركة توفر نظم سداد متنوعة بمشروع «بيتا جرينز نيو كايرو» وتصل آجال السداد إلى 10 سنوات .

وأضاف أن تمويل المشروع ذاتى بنسبة %100 ولدى الشركة علاقة وطيدة بالمؤسسات المصرفية، تعكس ثقة تلك المؤسسات جدية الشركة وقوة مشروعاتها، وتقديمها قيمة مضافة للقطاع العقاري.

وشدد فكري على حرص بيتا إيجيبت فى تسليم المراحل الأولية من مشروعاتها، وتوفير الخدمات الأساسية التى يحتاج إليها العميل للعيش بالوحدات بعد تسليمها، موضحاً أنه يتم توفير مواصلات لنقل العملاء من موقع المشروع إلى أقرب محطات المواصلات العامة، بخلاف خدمات السوبر ماركت، والمراكز الطبية، والعيادات، والنادي.

كما تهتم شركة بيتا إيجيبت بتقديم أعلى مستوي من خدمة ما بعد البيع فى مشروعاتها، وذلك عبر شركة تابعة لها هى شركة الشرق لإدارة المشروعات، وتحرص بيتا إيجيبت على إمداد تلك الشركة بالخبرات والكوادر واستخدام أحدث المعايير فى مجال إدارة المشروعات .

ونفذت شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية عدداً من المشروعات العقارية المتكاملة بمدن المجتمعات العمرانية الجديدة والقاهرة الكبرى، منها مدينة العبور وحدائق أكتوبر، والتى شملت مشروعات بيتا جاردنز، وجولف ريزيدنس، وبيتا جرينز.