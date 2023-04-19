«بيتا إيجيبت» تنوي شراء أجهزة طبية لمؤسسة مجدي يعقوب بحدائق أكتوبر

نظمت شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية بناءً على دعوة مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، زيارة إلى مقر المركز بمحافظة أسوان بحضور رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت المهندس علاء فكري ، والتقى خلال الزيارة بالجراح العالمي الدكتور مجدي يعقوب.



و تم تجديد التعاون الإستراتيجي بين ” بيتا إيجيبت ” و مؤسسة “مجدي يعقوب للقلب ” حيث كان قد تم توقيع تعاون بين الطرفين العام الماضي ،وساهمت “بيتا إيجيبت” بتقديم مساعدات متنوعة.



وأشاد المهندس علاء فكري رئيس مجلس إدارة “بيتا إيجيبت” للتطوير العقاري ، خلال الزيارة بالتجهيزات الكبرى والاهتمام الدقيق بخلق بيئة علاجية واستشفائية على أحدث مستوى للمرضى والاهتمام بالنظافة وتوفير الغذاء الصحي.



وأشار إلى أن الشركة ستدعم وتساهم إما بتجهيز غرفة أو شراء أجهزة ومستلزمات طبية وذلك لفرع المؤسسة الجديد بمدينة حدائق أكتوبر والذى يتم تجهيزه حالياً أو المساهمة بتكلفة العمليات.



وأكد على أهمية المساهمات لدعم المؤسسة في ظل زيادة التكاليف الخاصة بالتجهيز والإنشاء وارتفاع تكلفة شراء الأجهزة التى يتم استيرادها من الخارج.



من جانبها ، أكدت دينا الجزار نائب الرئيس لشئون التنمية وجمع التبرعات بمؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب على أهمية التبرعات لتوفير الموارد المالية اللازمة لتقديم أحدث الخدمات السريرية والطبية للمرضي.



وأعربت عن سعادتها بتجديد التعاون مع شركة ” بيتا إيجيبت” لعلاج المزيد من المرضي ،ودعم عمليات الإنشاء والتجهيز لسرعة الانتهاء من فرع المركز بحدائق أكتوبر والذي سيكون الأكبر من نوعه فى المنطقة.



وتحرص شركة ” بيتا ايجيبت ” على تنويع الجهات التي تقدم إليها الدعم، وذلك فى إطار السعي الدائم لتقديم دور مجتمعي متكامل .



وتمتلك شركة “بيتا إيجيبت” للتنمية العمرانية سابقة أعمال تمتد لـ 30 عاما نفذت خلالها عددا من المشروعات العقارية شملت مشروعات سكنية وتجارية متكاملة بأكتوبر والقاهرة الجديدة .