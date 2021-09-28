عقـــارات

«بيتا إيجيبت» تنهي المرحلة الأولى من «جرينز نيو كايرو» بمستقبل سيتى

فى القاهرة الجديدة
شريف عمر 3:03 م, الثلاثاء, 28 سبتمبر 21 3:03 م, الثلاثاء, 28 سبتمبر 21

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 أعلنت شركة “بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية” الانتهاء بنسبة 100% من إنشاءات المرحلة الأولى من مشروعها ” بيتا جرينز نيو كايرو ” بمدينة ” مستقبل سيتى ” بالقاهرة الجديدة.

وتستعد الشركة لتسليم المرحلتين الأولى والثانية من ” بيتا جرينز نيو كايرو ” خلال 6 أشهر.

وحرصت شركة ” بيتا إيجيبت ” أسوة بباقى مشروعاتها تنفيذ خدمات متكاملة لتسبق الخدمات ساكنى المشروع ويتم تسليم وحدات للعملاء مكتملة المرافق والخدمات وجاهزة للسكن فورياً .

وقال المهندس علاء فكري ، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا أيجيبت للتنمية العمرانية ، إن الشركة تعمل حالياً فى التشطيبات النهائية للمرحلتين الأولى والثانية وتم الانتهاء من التعاقد على أعمال توصيل المياه والكهرباء.

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توقيع عقود مع المصرية للاتصالات

 كما تم توقيع عقد مع الشركة المصرية للاتصالات لتوصيل خطوط التليفونات وخلال أيام سيتم توقيع عقد توصيل الغاز الطبيعي إلى وحدات المشروع، مشيراً إلى أن الشركة تسابق الزمن للانتهاء من المشروع والوفاء بالتزاماتها التعاقدية أمام عملائها.

وأوضح أن الشركة أنهت أكثر من 75% من إنشاءات المرحلة الثانية بالمشروع ، ومن المستهدف الانتهاء منه بالكامل فى 2023.

وأشار المهندس علاء فكري إلى تعاون ودعم شركة المستقبل للتنمية العمرانية المالك والمطور العام لـ ” مستقبل سيتى ” لشركة بيتا ايجيبت وجميع الشركات العاملة بالمدينة وتذليل العقبات أمامهم لسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية وتسليم المشروعات فى المواعيد المحددة.

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ولفت إلى أن شركة بيتا ايجيبت تحرص دائما على سرعة تنفيذ المشروعات والإسراع من معدلات التنمية وتحقيق خطة الدولة. 

ويقام ” بيتا جرينز نيو كايرو” على 25 فداناً والتكلفة الاستثمارية للمشروع مليار جنيه ، ويشمل 730 وحدة سكنية تتنوع بين الشقق والفاميلى فيلا بنماذج مستقل وتوين وتاون هاوس ، وتبدأ المساحات فى الشقق من 90 وحتى 250 مترا.

وشدد على تركيز ” بيتا إيجيبت ” على 3 معايير أساسية وهى تقديم أعلى مستوي من الجودة والحفاظ على مصالح وثقة العملاء والتسليم قبل الموعد المحدد.

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ونفذت شركة “بيتا إيجيبت” للتنمية العمرانية عدداً من المشروعات العقارية المتكاملة بمدن المجتمعات العمرانية الجديدة والقاهرة الكبرى منها مدينة العبور وحدائق أكتوبر والتى شملت مشروعات بيتا جاردنز وجولف ريزيدنس وبيتا جرينز.

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بقلم شريف عمر

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