بيتا إيجيبت تكرم أوائل العمارة بالفنون الجميلة

علاء فكرى : ننسق مع الكلية لزيادة أعداد الطلاب المشاركين العام المقبل صفية القبانى : حصلنا على الاعتماد الأكاديمى كأول كلية فنية فى مصر وقريبا "الدولى" المستفيدون : الدورة وفرت فرصة أصبحت " صعبة " للتدريب العملى وأتاحت لنا التعرف على مراحل التنفيذ للمشروعات بدور إبراهيم: أنهت شرك

علاء فكرى : ننسق مع الكلية لزيادة أعداد الطلاب المشاركين العام المقبل

صفية القبانى : حصلنا على الاعتماد الأكاديمى كأول كلية فنية فى مصر وقريبا “الدولى”

المستفيدون : الدورة وفرت فرصة أصبحت ” صعبة ” للتدريب العملى وأتاحت لنا التعرف على مراحل التنفيذ للمشروعات



بدور إبراهيم:

أنهت شركة “بيتا إيجبيت” للتنمية العمرانية الدورة التدريبية التى نظمتها لتدريب العشرة الأوائل من طلبة الفرقة الثانية، بقسم عمارة بكلية فنون جميلة عملياً بمواقع مشروعات الشركة وذلك بغرض رفع مهارات الطلاب وربط الجانب النظرى بالعملى.

وأكد المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة “بيتا إيجيبت” أن الشركة تنظم ذلك الحدث فى إطار حرصها على تنويع آليات مساهمتها المجتمعية، إذ أن الهدف من الدورة تعريف الطلاب بالواقع العملى، وإتاحة تطبيق النظريات ومعرفة كيفية تطبيق التصميمات فى المشروعات، بما يسهم فى رفع كفاءات ومهارات الطلاب مشيرا إلى أن هدف الدورة التواصل بين الأجيال المختلفة وإكساب الطلاب الخبرات العملية.

وأوضح أن الشركة تنظم الحدث بالتنسيق مع كلية الفنون الجميلة وقسم العمارة، وتمت مراعاة عدد من الاعتبارات فى الدورة الحالية، ومنها الانتقالات وتنظيم الوقت، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع الكلية على توسيع إعداد الطلاب المشاركين فى الدورة التى سيتم تنظيمها العام المقبل .

وأشار إلى أنه تم توزيع عدد من الجوائز العينية وتكريم الطلبة عقب انتهاء الدورة، وذلك فى إطار حرص الشركة عل تحفيزهم على التفوق والإبداع .

وأضاف أن السوق المصرية تحتاج إلى مايقرب من مليون وحدة سنويا فى حين أن المنتج الفعلى من 120 إلى 130 ألف وحدة، ومن ثم فإن السوق تحتاج إلى التوسع فى المشروعات، وإحداث ثورة إنشائية والتى تتطلب بدورها المهندسين المدنيين والمعماريين الأكفاء والأيادى العاملة المدربة.

وطالب الطلاب المشاركين فى الدورة بالعمل نحو تطوير المهارات، وعدم الاكتفاء بالدراسة الجامعية فقط للتأهيل لسوق العمل فى ظل احتياجها إلى الكفاءات والمهارات المختلفة .

ومن جانبها، أشادت الدكتورة صفية القبانى، عميدة كلية الفنون الجميلة، بتنظيم الدورة والتى تسهم فى تنمية مهارات الطلاب، مشيرة إلى أن الكلية توفر المناخ المناسب والمناهج المطورة لتعليم الطلاب ويتبقى فقط التدريب العملى، والذى يسهم فى رفع وتحسين المهارات والاستفادة من الجانب النظرى المدروس .

ولفتت إلى أن الكلية حصلت مؤخرا على الاعتماد الأكاديمي كأول كلية فنية وقسم عمارة فى مصر، والتى تمنح الطلبة مزايا متنوعة فى أولوية السفر إلى البعثات والإعارات، وأيضا فرص العمل كون الكلية ذات شهادة معتمدة، وتتبع مستوى عال من التعليم، وجار العمل للحصول على الاعتماد الدولى.

وأكدت الدكتورة آمال عبده، رئيس قسم العمارة بكلية الفنون الجميلة، أن التدريب يحقق استفادة كبرى للطلاب، إذ تختلف النظرة للتصميم المعمارى بعد التدريب العملى، مشيرة إلى مساهمة تلك الدورات فى دعم الطلاب نحو التأهيل لسوق العمل .

فيما عبر الطلاب عن استفادتهم بالدورة التى أسهمت فى التعريف بكيفية تنفيذ التصميمات على أرض الواقع، ومعرفة مراحل تطور المشروع بداية من التراخيص والتجهيز والرفع المساحى، مرورا بصب الخراسانات والتسليح ثم التشطيبات و كيفية استلام الاعمال من المقاول بالمواصفات المحددة، مؤكدين أن الدورة وفرت لهم فرصة التدريب والتى أصبحت صعبة للغاية لتطلب أماكن التدريب من الطلاب العديد من الإجراءات، ومنها السيرة الذاتية التى تضم الخبرات بما يمثل عائقا أمامهم .

