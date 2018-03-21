بيتا إيجيبت تفتتح المرحلة الثانية من إعادة تأهيل القرى ببنى سويف

المال - خاص افتتحت شركة بيتا إيجيبيت للتنمية العمرانية بحضور المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، مشروع تطوير وإعادة تأهيل عدد 37 منزلا بقرية إبراهيم نجيب ببنى سويف ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير القرى الأكثر احتياجا والذى تنفذه جمعية…

المال – خاص

افتتحت شركة بيتا إيجيبيت للتنمية العمرانية بحضور المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، مشروع تطوير وإعادة تأهيل عدد 37 منزلا بقرية إبراهيم نجيب ببنى سويف ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير القرى الأكثر احتياجا والذى تنفذه جمعية الأورمان الخيرية وفقا للبروتوكول الموقع مع الشركة.

وقام المحافظ بتسليم المنازل للأهالى بعد إنهاء عمليات التحسين والتأهيل وإعادة البناء والتشطيب وذلك بحضور المهندس علاء فكرى رئيس مجلس إدارة بيتا إيجيبت وحسام القبانى رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان ولفيف من الشخصيات العامة واعضاء مجلس النواب و قيادات مجلس ادارة شركة بيتا ايجبيت. .

وقال المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، إن افتتاح المرحلة الثانية من المشروع فى اشهر بسيطة بعد الانتهاء من المرحلة الاولى يعكس دور القطاع الخاص والشركات الجادة فى المساهمة المجتمعية وتلبية احتياجات المواطنين فى أسرع وقت.

وأشاد المحافظ بمستوى تطوير وتنفيذ المنازل وجودة التشطيبات والتى تسهم فى توفير الحياة اللائقة والكريمة للمواطنين.

ومن جانبه قال المهندس علاء فكرى رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجبيت، أن الشركة حريصة على تنويع آليات مساهمتها المجتمعية لتلبية احتياجات شرائح متنوعة من المواطنين ورفع الأعباء عن كاهل الدولة وتحقيق التناغم والتضافر المجتمعى.

وأشار إلى أن تلك الأعمال تم الانتهاء منها فى وقت زمنى قياسى حيث تم البدء بها مباشرة أواخر 2017.

وشدد على حرص بيتا ايجبيت على تنفيذ منازل آدمية وبمستوى مميز من التشطيب والبناء لضمان الحياة الكريمة والصحية لأهالى قرى الصعيد والتأكيد على المشاركة الإيجابية لرجال الأعمال المصريين ودورهم فى المسئولية المجتمعية.

وأكد فكرى على تركيز الشركة فى تلبية أكبر قدر من احتياجات المواطنين بالمحافظة والتى قد تشمل أعمال اخرى منها مشروعات تنموية لتوفير فرص عمل لابناء القرى ورفع مستوى المعيشة لهم وزيادة الانتاجية وتنمية الموارد بتلك القرى.

وقد بلغت تكلفة تطوير منازل قرية إبراهيم نجيب حوالى مليون و600 ألف جنيه.

وكانت الشركة قد افتتحت فى سبتمبر الماضى أعمال إعادة تطوير 40 منزلا بالقرية الأولى ببنى سويف وهى الرمحى بمركز سمسطا.



وقد تم تأهيل المنازل بها من حيث البناء وانشاء الاسقف وتنفيذ اعمال الدهانات والواجهات وارضيات سيراميك.

وقد شمل البروتوكول الذى تم توقيعه بين بيتا ايجيبت وجمعية الاورمان تطوير 10 قرى بتكلفة 10 ملايين جنيه.