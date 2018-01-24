بيتا إيجيبت تستهدف ملياري جنيه مبيعات تعاقدية خلال 2018

المال - خاصتستهدف شركة "بيتا إيجيبت" للتنمية العمرانية، تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة ملياري جنيه، خلال العام الجارى.وصرح المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيتا إيجيبت، بأنها تستعد لفتح مراحل بيعية من مشروعها "بيتا جرينز نيو كايرو" المقام على 84.7 فدان بمستقبل سيتى. و

المال – خاص

تستهدف شركة “بيتا إيجيبت” للتنمية العمرانية، تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة ملياري جنيه، خلال العام الجارى.

وصرح المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بيتا إيجيبت، بأنها تستعد لفتح مراحل بيعية من مشروعها “بيتا جرينز نيو كايرو” المقام على 84.7 فدان بمستقبل سيتى.



وأشار إلى أن الشركة استطاعت خلال 2017 تحقيق مبيعات تتخطى الـ 500 مليون جنيه من مشروعاتها بحدائق أكتوبر، بزيادة قدرها 30% عن 2016، رغم التحديات الاقتصادية التى شهدها السوق.



وأضاف أن عدد الوحدات المتبقية بمشروعات الشركة بحدائق أكتوبر 80 وحدة فقط، ومن المستهدف طرحها قريبًا، مشيراً إلى أن الشركة استطاعت تنفيذ أخر مشروعاتها بحدائق أكتوبر “بيتا جرينز” فى توقيت زمنى قياسى، رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة عقب تعويم الجنيه، وتضاعف التكاليف الإنشائية وأجور العمالة وندرة بعض الخامات، خاصة مواد التشطيب.



وأوضح أن الشركة تستهدف خلال العام الجارى بدء الأعمال الأولية والتجهيزات لمشروع “بيتا جرينز” بالقاهرة الجديدة، وافتتاح “جولف مول” بحدائق أكتوبر، واستكمال الأعمال الإنشائية لجرينز مول تمهيدًا لافتتاحه أوائل 2019.



وتوقع أن يشهد القطاع العقارى خلال النصف الثانى من العام الجارى، رواجًا ملحوظًا وطرح مشروعات عديدة من شركات التطوير العقارى مع ارتفاع الأسعار بمتوسط 20%.

من جانبه، قال محمد علاء، مدير قطاع المبيعات بشركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، إن الشركة وضعت خطة بيعية متكاملة خلال العام الجارى تستهدف من خلالها مضاعفة حجم المبيعات، والوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء مع إبتكار آليات تسويقية وطرق سداد جديدة تتناسب مع مختلف العملاء.



ولفت إلى أن آليات السداد المبتكرة والمشاركة فى المعارض العقارية، وكذلك قاعدة العملاء السابقين دفعوا بمبيعات الشركة خلال العام الماضى.



وأوضح أن الشركة افتتحت منذ أيام مقر جديد للمبيعات بشارع التسعين الشمالى بالتجمع الخامس وعلى بعد 10 دقائق من أحدث مشروعات الشركة بيتا جرينز نيو كايرو، للتيسير على العملاء وإتاحة فرص للراغبين فى التعاقد معاينة المشروع على أرض الوقع، لافتاً إلى أن الفرع الجديد يعد الرابع للشركة وتعتزم بيتا افتتاح أفرع جديدة خلال 2019.



وأشار إلى أن عدد العاملين بقطاع المبيعات بالشركة 55 فرداً، وتستهدف توظيف آخرون خلال المرحلة المقبلة مع حركة التوسعات الجديدة، لافتًا إلى أنه يتم التركيز على عقد دورات تدريبية للعاملين بالقطاع للتواكب مع متغيرات السوق ورفع الكفاءات بصورة دورية.