بيتا إيجيبت تستهدف بيع المرحلة الأخيرة من جرينز الصيف الجاري

المال ـ خاص:



انتهت شركة بيتا إيجبيت للتنمية العمرانية من بيع 80% من وحدات مشروعها “بيتا جرينز” بحدائق أكتوبر المقام على مساحة 20 فداناً والذى طرحته الشركة للتسويق منتصف 2015.



وصرح المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجبيت للتنمية العمرانية، بأن الشركة تستهدف الانتهاء من بيع وتسويق المرحلة الرابعة والاخيرة من المشروع خلال الصيف الجارى وتشمل 160 وحدة سكنية.



وأضاف أن الشركة بدأت منذ نهاية العام الماضى تسليم اول وحدات المشروع بناءاً على طلبات العملاء وقبل الموعد المحدد بـ 6 اشهر ويتم التسليم للوحدات المتبقية تباعاً متوقعاً اشغال نسبة كبيرة من الوحدات بالمشروع خلال العام الجارى.



وأشار إلى أن مشروع “بيتا جرينز” يشتمل على 35 عمارة سكنية بإجمالى 840 وحدة بمساحات تبدأ من 140 مترا ويتمتع المشروع بتصميم معمارى عالى الجودة ويلبى احتياجات العملاء، كما يتمتع وكذلك مشروعا جولف ريزيدنس وبيتا جاردنز بحدائق أكتوبر بخدمات “منطقة بيتا الخدمية” والتى تمتد على مساحة 5 أفدنة وتشمل ناديا رياضيا اجتماعيا على مساحة 2.5 فدان، وتم افتتاحه مؤخرا ومسجد إضافة إلى حضانة ومركز طبى ومنطقة الخدمات التجارية.



وأشار إلى أن الشركة سلمت مشروعاتها الأخرى بالكامل، وتتولى عمليات إدارة تلك المشروعات التزاما بخدمة ما بعد البيع، و قد سلمت 1000 وحدة، بمشروع بيتا جاردنز، كما سلمت وحدات جولف ريزيدنس بعدد 500 وحدة سكنية، ودوبلكس.



وأوضح أن الشركة تستهدف عقب انهاء التسويق والاعمال الانشائية المتبقية لمشروعها بيتا جرينز البدء فى مشروعها الجديد بمشروع “مستقبل سيتى” بالقاهرة الجديدة والتى حصلت على الارض الخاصة به مارس الماضى بنظام الشراء من شركة المستقبل للتنمية العمرانية المطور العام والمالك للمدينة وتبلغ مساحة الارض 84.7 فدان، لافتا إلى أن الشركة تستهدف تنفيذ حوالى 3000 وحدة سكنية بالمشروع بالاضافة الى خدمات متنوعة ومن المتوقع ان تصل استثمارات المشروع الى 5 مليارات جنيه.



وأشار إلى أنه جار تنفيذ 3 مراكز تجارية فى أكتوبر يقع المركز الأول على مسطح 5000 متر، والتانى، والثالث، على 3000 متر، ويبلغ ارتفاع كل مركز أرضى ودورين، وسيتم تخصيص الأرضى والدور الأول للتجارى، وطرحه على العملاء، بنظام الإيجار، فيما يخصص الدور الثانى للمكاتب الإدارية والعيادات، وطرحها على العملاء بالتمليك، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمراكز الثلاثة حوالى 150 مليون جنيه.



وتعمل شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية كمطور عقارى فى السوق المصرى منذ اكثر من 25 عاماً ونفذت العديد من المشروعات المتميزة.

