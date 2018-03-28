بيتا إيجيبت: القطاع يشهد طفرة غير مسبوقة فى الفرص

المال خاص

تدرس الشركات العقارية الفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق فى الفترة الحالية مع استقرار الأوضاع الاقتصادية وتنوع المشروعات وظهور مدن كبرى قادرة على جذب اهتمامات رؤى الأموال فى المرحلة الحالية.

وتعد بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية إحدى الشركات العقارية التى تسعى بصورة دورية نحوتنمية حجم استثماراتها فى السوق المصرى والحصول على أراض بمدن المجتمعات العمرانية الناشئة والمساهمة فى تنفيذ خطة الدولة نحوتنمية تلك المدن وإنشاء مشروعات تسهم فى رفع القيمة المضافة لها.

وكشف المهندس علاء فكرى رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية عن أن الشركة تدرس الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المصرية حالياً فى إطار سعيها نحوتنمية حجم استثماراتها وتنفيذ مشروعات عقارية جديدة، مشيرا إلى اهتمام الشركة بتنفيذ مشروعات بعدة مدن منها توسعات الشيخ زايد والتوسعات الشمالية فى أكتوبر والقاهرة الجديدة والساحل الشمالى والعين السخنة.

ولفت إلى أن السوق المصرية يتسم فى التوقيت الحالى بطفرة غير مسبوقة وبتنوع الفرص الاستثمارية، خاصة مع إنشاء مدن مجتمعات عمرانية جديدة وجاذبة منها العاصمة والعلمين الجديدة والامتدادت العمرانية للمدن القائمة.

وأشار إلى أن الشركة تعتزم ضخ حوالى 400 مليون جنيه خلال العام الجارى فى الأعمال الإنشائية لمشروعاتها القائمة ومنها بيتا جرينز بحدائق أكتوبر كما تستعد الشركة لبدء تنفيذ أحدث مشروعتها بيتا جرينز نيوكايروبمستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة، لافتا إلى أن الشركة حصلت مؤخرا على القرار الوزارى، وجار الحصول على التراخيص الخاصة بالمشروع.

وأضاف أن الشركة تستهدف ضخ 6 مليارات جنيه فى تنفيذ المشروع ويقام على 84.7 فدان، ويتم تنفيذه على 6 مراحل خلال 5 سنوات، ويشتمل على 3000 وحدة سكنية متنوعة من شقق وبنتهاوس ودوبلكس وفيلات فاخرة وقد راعت الشركة تنوع المساحات والمواصفات بالمشروع لتلبية مختلف احتياجات الشريحة المستهدفة من العملاء.

وأوضح أن المرحلة الأولى التى تم إطلاقها من «بيتا جرينز نيوكايرو» تشتمل على حى متكامل من الفيلات توين هاوس وتاون هاوس، كما سيتم تنفيذ الخدمات الأساسية بالمشروع ومنها النادى الاجتماعى بالتوازى مع الوحدات السكنية بحيث يتم الانتهاء من تشغيل جزء كبير من الخدمات مع تسليم أول الوحدات السكنية بالمشروع وإشغالها، وستوفر الشركة وسائل نقل داخلى وخارجى وأتوبيسات خاصة لنقل العملاء من المشروع إلى مصر الجديدة.

ولفت إلى أن المرحلة الاولى تشتمل حوالى 500 وحدة وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات تعاقدية من العام الأول لبدء تسويق تلك الوحدات 2 مليار جنيه.

وأوضح أنه من المقرر بدء تسليم الوحدات خلال 2021 وتبدأ الأسعار بحد أدنى 9000 جنيه للمتر ونظام سداد يبدأ من مقدم تعاقد يتراوح بين 0 و10% والتقسيط حتى 9 سنوات.



وأشار إلى أن الشركة ستراهن فى المنافسة على تقديم مشروع مبتكر، وكذلك توفير خدمات ما بعد البيع التى تتسم الشركة بتميزها.

وأشار إلى أن الشركة حرصت فى خدمات بيتا جرينز نيوكايروتلبية احتياجات السكان بمختلف الأعمار حيث سيتم توفير حضانة للأطفال من سكان المشروع فقط، وسيتم توفير مينى ماركت وأكشاك صغيرة لحين الانتهاء من تنفيذ المول وكذلك ملاعب وحمامات سباحة وعدد 8 بحيرات مائية.



ولفت إلى أن الشركة اتبعت الطراز المعمارى «المودرن» فى تنفيذ المشروع وتم التعاقد مع أحد اكبر المكاتب الاستشارية التى تضم فى هيكلها 300 مهندس لتنفيذ مشروع مبتكر ويحقق رؤية بيتا إيجبيت فى التنمية العمرانية المتكاملة، كما سيتم إبرام تعاقدات مع شركات المقاولات الكبرى ذات الخبرات لضمان تنفيذ المشروع بالجودة المطلوبة.

وتقدر نسبة المبانى بـ»بيتا جرينز نيوكايرو» %18.5 وحرصت الشركة على زيادة المسطحات الخضراء والخدمات واللاند سكيب بالمشروع، كما سيتم إتباع أعلى منظومة لتوفير الأمن بالكومباوند من حيث الأسوار والبوابات الحديثة وكاميرات المراقبة وغيرها من الآليات المبتكرة التى تلبى احتياجات العملاء.

وشدد على أنه تم الحرص على توفير أكبر مساحة من المناطق المفتوحة والمسطحات الخضراء والتى تتخطى %78 من إجمالى المساحة الكلية للمشروع وكذلك توفير مساحات بين العمارات السكنية تصل إلى حوالى 70 متر لمنح المزيد من الخصوصية للعملاء، وتم تقسيم المشروع إلى 7 مناطق رئيسية.

وأوضح أن المشروع يشتمل على جراحات بمساحة 90 ألف متر مربع وناد صحى على مساحة 4800 متر وحضانة على مساحة 1700 متر ومسجد على مساحة 3000 متر ومركز طبى على 1700 متر ومركز تسوق على 1800 متر.

وأضاف أن وجود العديد من كبار شركات التطوير العقارى بمستقبل سيتى بالقاهرة الجديدة يخلق تنافسية بين الشركات للخروج بمنتجات بأعلى جودة وأفضل أسعار، كما أن موقع مستقبل سيتى المميز بشرق القاهرة يمثل قيمة مضافة للاستثمارات.

وشدد على أن الشركة تحرص على تنفيذ أعلى مستوى من الخدمات بالمشروعات لتحقيق الرفاهية الكاملة للعملاء وكذلك تنفيذ مشروعات مميزة من ناحية التصميمات وجودة المواصفات تخلق بدورها قيمة مضافة للقطاع العقارى.

ولفت إلى أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بقيمة 2 مليار جنيه خلال العام الجارى.

وأشار إلى أن الشركة استطاعت خلال 2017 تحقيق مبيعات تتخطى الـ 500 مليون جنيه من مشروعاتها بحدائق أكتوبر وبزيادة قدرها %30 عن 2016 وذلك رغم التحديات الاقتصادية التى شهدها السوق، لافتا إلى أن الشركة استطاعت تنفيذ آخر مشروعاتها بحدائق أكتوبر «بيتا جرينز» فى توقيت زمنى قياسى رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة عقب تعويم الجنيه، وتضاعف التكاليف الإنشائية وأجور العمالة وندرة بعض الخامات وخاصة مواد التشطيب.

ويقام بمشروع «بيتا جرينز» حدائق أكتوبر على 20 فدانا بحدائق أكتوبر، وشمل على 840 وحدة سكنية بمساحات متنوعة تلبى مختلف احتياجات العملاء واتبعت الشركة أحدث الأساليب البنائية والعمارة الخضراء فى تنفيذ المشروع.

وأضاف أن الشركة تستهدف خلال العام الجارى افتتاح «جولف مول» بحدائق أكتوبر واستكمال الأعمال الإنشائية لجرينز مول تمهيداً لافتتاحه أوائل 2019، لافتا إلى أن نسب الإنجاز بمشروعات الشركة القائمة فى أكتوبر بلغت من 80 إلى %90.



وأكد أن استراتيجية «بيتا إيجيبت» تعتمد على تنفيذ مشروعات متكاملة تشمل جميع احتياجات العميل وتحقق أيضا قيمة مضافة للمنطقة فقد أسهمت مشروعات الشركة فى تحقيق نقلة حضارية وتنموية لمدينة حدائق أكتوبر فنفذت «بيتا إيجيبت» مشروعات ذات خدمات متكاملة منها نادى «بيتا» والذى يعد أول ناد اجتماعى رياضى بمنطقة حدائق أكتوبر وتم وضع شروط محددة لقبول الأعضاء من غير قاطنى مشروعات «بيتا» لضمان التجانس بين العملاء، كما نفذت مسجدا وحضانة.

وأشار إلى أن الشركة نفذت مشروعات خلال فترة عملها بالسوق المصرية باستثمارات تجاوزت 6 مليارات جنيه كما سلمت 3000 وحدة سكنية بمختلف مشروعاتها وتخطت نسبة رضا العملاء عن المشروعات المنفذة %90، لافتا إلى حرص الشركة تسليم وحداتها قبل الموعد المحدد بالتعاقد بفترة تصل إلى 6 أشهر فى بعض الأحيان كما تقوم الشركة بتسليم الوحدات للعملاء بمواصفات تفوق المتفق والمتعاقد عليها.

وشدد على اهتمام الشركة بخدمة مابعد البيع للعملاء لتلبية الاحتياجات المختلفة مدى الحياة والحفاظ على شكل المشروع عقب تسليمه وتحقيق أعلى مستوى من الرفاهية للعملاء، مشيراً إلى أن الشركة تسند أعمال إدارات الكومباوندات السكنية إلى شركة الشرق وهى إحدى الشركات التابعة لبيتا إيجيبت والتى أسستها مؤخرا للقيام بذلك الغرض.

وأوضح أن الشركة ركزت طوال فترة عملها بالسوق المصرية على تنفيذ مشروعات جيدة تلبى مختلف احتياجات العملاء وتخلق علاقة مستمرة بين الشركة والعملاء ولم تركز الشركة على أساليب الدعاية بقدر تركيزها على بناء علاقة قوية مع العملاء.

ولفت إلى تركيز الشركة على تنفيذ مشروعات تتسم بتوفير جودة حياة واختيار أماكن مميزة مع استخدام حلول معمارية ذكية.

وأضاف أن الشركة لديها تسهيلات بنكية عديدة من عدة بنوك، وذلك فى إطار ثقة المؤسسات المصرفية فى ملاءة الشركة المالية وسابقة أعمالها القوية.

وأكد انتهاج الشركة آليات تسويقية متنوعة تعتمد خلالها الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء ومنها المعارض العقارية، حيث تستهدف الشركة المشاركة بمعارض محلية كبرى منها سيتى سكيب مصر إضافة إلى العديد من المعارض الدولية.



ولفت إلى اهتمام الشركة بملف تصدير العقارات والذى يعد أحد أهم موارد العملة الأجنبية إلى الدولة حال إزالة العقبات التى تواجهه خاصة فى ظل جاذبية أسعار الوحدات العقارية المصرية مقارنة بالعديد من الدول المتافسة، وكذلك ارتفاع أسعارها وعوائدها الاستثمارية بصورة دورية، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف توجيه جزء من وحدات مشروعاتها للتصدير خارجيا.



وتعمل شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية كمطور عقارى فى السوق المصرية منذ أكثر من 25 عاما ونفذت العديد من المشروعات المتميزة.

وشدد رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية وعضومجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية أن العام الجارى سيشهد جنى ثمار إجراءات إعادة بناء الاقتصاد التى تم اتخاذها فى آواخر 2016 والتى عالجت العديد من السلبيات التى استمرت لسنوات طويلة وأضرت بالاستقرار والتوازن الاقتصادى، متوقعا أن يشهد القطاع العقارى خلال النصف الثانى من العام رواجاً ملحوظاً وطرح مشروعات عديدة من شركات التطوير العقارى.

ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طلبا ملحوظا من قبل شريحة المستثمرين «السوق الثانوية» عقب الانخفاض المتوقع فى أسعار الفائدة على الإيداع.

وأشار إلى أن العام الجارى سيشهد ارتفاعات فى أسعار الوحدات العقارية حوالى %20 وهى ارتفاعات طبيعية نتيجة زيادة التكاليف.

وشدد على ضرورة اهتمام الشركات العقارية والقطاع الخاص بجانب المسئولية المجتمعية ومساعدة الدولة نحو تحقيق اهدافها فى رفع مستويات معيشة المواطنين المصريين بمختلف أنحاء وقرى جمورية مصر العربية، مشيراً إلى اهتمام شركة بيتا إيجيبت بأنماط مختلفة من المسئولية المجتمعية، وقد افتتحت مؤخراً مشروع تطوير وإعادة تأهيل عدد 37 منزلا بقرية إبراهيم نجيب بمحافظة بنى سويف ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير القرى الأكثر احتياجا والذى تقوم بتنفيذه جمعية الأورمان الخيرية وفقا للبروتوكول الموقع مع الشركة لتطوير 10 قرى بتكلفة 10 ملايين جنيه.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ تلك الأعمال فى وقت زمنى قياسى حيث تم البدء بها مباشرة أواخر 2017، وتم الحرص على تنفيذ منازل آدمية وبمستوى مميز من التشطيب والبناء لضمان الحياة الكريمة والصحية لأهالى قرى الصعيد والتأكيد على المشاركة الإيجابية لرجال الأعمال المصريين ودورهم فى المسئولية المجتمعية.

وأوضح أن الشركة كانت قد افتتحت فى سبتمبر الماضى،ـ أعمال إعادة تطوير 40 منزلا بالقرية الأولى ببنى سويف وهى الرمحى بمركز سمسطا وقد تم تأهيل المنازل بها من حيث البناء وإنشاء الأسقف وتنفيذ أعمال الدهانات والواجهات وأرضيات سيراميك.