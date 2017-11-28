بيتا إيجيبت: البيروقراطية تعوق تأهيل مصر للمنافسة فى سوق العقارات الإقليمية

❐ يجب إتاحة الحصول على إقامة أو التمتع بالجنسية للمشترى الأجنبى بما يتوافق مع معايير الأمن القومى

❐ سهولة التمويل وتوافر المطورين ودعم الحكومة «سر» قوة سوق دبى

❐ الاقتصاد المزدهر والقوانين المحفزة «تقوى» السوق القبرصية

❐ منح الجنسية أهم عوامل الجذب التركية

❐ ارتفاع الضرائب العقارية وانخفاض الناتج المحلى أبرز نقاط ضعف السوق اليونانية

❐ مطلوب آلية متطورة للتمويل العقارى.. وتيسير إجراءات تحويل الأموال

❐ الموقع الجغرافى وتوافر الأيدى العاملة والمواد الخام مزايا للسوق المصرية

❐ العقار المصرى مميز وقابل للتصدير ولابد من وضع منظومة لمواجهة التحديات

❐ لابد من التكاتف بين الوزارت وأجهزة الدولة لتسهيل إجراءات نقل الملكية خلال 48 ساعة

يعد تسويق العقارات خارجيا أحد الملفات التى تمت إثارتها خلال الآونة الأخيرة، لدورها فى جذب العملة الصعبة وإدخال موارد كبرى للبلاد، مما دفع الدولة نحو انتهاج سياسة للبدء فى وضع أسس ودراسات لترويج العقارات بالخارج واستقطاب رءوس الأموال الأجنبية إلى السوق المصرية.

وكشف المهندس علاء فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة «بيتا إيجيبت» للتنمية العمرانية، عن إعداد شركته دراسة متكاملة حول الترويج للعقارات خارجيا، وفرص تنافسية العقار المصرى وإمكانية وجود حصة سوقية وتنافسية عالمية له، فى ظل التحديات التى تواجهه بالمقارنة بعدة أسواق منافسة.

وأشار إلى أن مصر تعتبر دولة عظمى معمارياُ، حضارياُ وتاريخياً فى المجال العقارى، تتمتع بموقع جفرافى متميز وفريد فهى تتوسط ثلاث قارات، وتطل على سواحل البحر الأبيض والأحمر ونهر النيل، الذى حولها من أراضى صحراوية إلى زراعية، ولديها موارد طبيعية، ومناخ متميز طوال العام، وقوى عاملة شابة.

وأوضح أن الشركة، خاطبت خلال إعداد الدراسة العديد من السفارات والهيئات والملاحق التجارية، لإجراء مقارنات سليمة بين الأسواق المنافسة، والخروج بأبرز مواطن القوى والتنافسية والضعف فى السوق المصرية.

وأشار إلى أن الشركة أقدمت على إعداد الدراسة إبان أزمة الدولار، وانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، مما دفعها نحو البحث عن آليات تسهم فى إدخال العملة الصعبة إلى البلاد، ومنها بيع العقارات خارجيا، كاشفا أنه حال حل التحديات التى تواجه تلك الفكرة، ووضع خطة متكاملة للتطبيق، ستكون مصر ضمن أكثر الدول المصدرة للعقارات وسيحقق الاقتصاد نهضة كبرى، لأن هناك دولا يعتمد دخلها بصورة رئيسية على بيع العقارات للأجانب ومنها قبرص والتى يشكل بيع العقارات 60 % من دخلها.

ولفت إلى أن المنتج العقارى مميز، وقابل للتصدير خارجيا وسيدفع تنشيط تلك الآلية إلى تطويره، مؤكدا على أن البيروقراطية هى التى تعوق تأهيله فى سوق العقارات الإقليمية، مشددا على أن الدراسة تهدف إلى تحديد معوقات الاستثمار الأجنبى فى القطاع العقارى، وزيادة الحصة السوقية للعقار المصرى فى السوق العالمية، موضحا أن تحديد المعوقات ووضع حلول لها، ومن ثم تنشيط تصدير العقار سيسهم فى زيادة تدفقات النقد الأجنبى، تنشيط صناعة التطوير العقارى، تحسين مجمل للناتج المحلى، مع زيادة حصيلة الدولة من الضرائب وارتفاع متوسط دخل الفرد على المديين المتوسط والبعيد.

وكشف عن أن الدراسة قارنت السوق المصرية، بأسواق عدة دول منافسة، وهى دبى، وقبرص، وتركيا، واليونان، وإسبانيا، وتم تحديد مواطن الضعف والقوة، والمزايا فى كل دولة عن الأخرى.

وأضاف أن الدراسة وضعت من خلال المقارنة بالأسواق، عدة حلول للتغلب على التحديات التى تواجه السوق المصرية، وللوصول إلى مكانة تنافسية عالمية، فى مقدمتها أنه لابد من التكاتف بين الوزارت وأجهزة الدولة لتسهيل إجراءات نقل الملكية (إجراءات الشهر العقارى) خلال 48 ساعة، وبرسوم ميسرة للمشترى المصرى أو الأجنبى، وإمكانية الحصول على إقامة أو التمتع بالجنسية للمشترى الأجنبى، بما يتوافق مع معايير وضوابط الأمن القومى المصرى، وتقديم منظومة متطورة للتمويل العقارى تلبى طموحات المشترى الأجنبى، تمكنه من السداد على فترات طويلة وبفائدة مناسبة، مع تيسير دخول وخروج صاحب رأس المال، وتسهيل إجراءات تحويل أموال الاستثمارات من وإلى البنوك المصرية، عند الشراء وبيع العقار من مصر لبلد المشترى.

وأوضح أنه لتسويق العقار المصرى، لابد من المشاركة فى أكبر المعارض العالمية، ليضم المطورين وأجهزة الدولة، و إجراء حملات تروجية عن أهم الفرص والمميزات فى السوق العقارية المصرية عن طريق أفلام الترويج السياحى،

وإقامة معــارض عقارية للمنتج المصرى، فى عدد من الدول تهدف إلى تصدير العقـــــــار المصرى، والاتصال المباشر بشركات التسويق العالمية، ودعوتهم لزيارة أهم المشروعات الموجودة، ومعرفة المقاصد المصرية المختلفة، والتعاقد مع إحدى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة فى المجال العقارى.

ويضاف إلى إعداد مجموعة من التقارير التى تنشرعالميا عن الفرص والمميزات الجاذبة للاستثمار العقارى فى مصر.

وفيما يلى توضيح للمزايا والقدرات التنافسية فى كل دولة، وكذلك نقاط القوة والضعف فى الدول التى حددتها الدراسة، باعتبارها أحد أكبر مصدرى العقارات، وهى كالتالى:











