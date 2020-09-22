«بيتابس مصر» توفر منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني مجانًا لمدة 3 أشهر

أعلنت اليوم شركة “بيتابس مصر”، عن تركيب وتوفير منظومة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني مجانًا لمدة 3 أشهر للعملاء الحاليين والمحتملين.

و”بيتابس مصر” هي شركة ناشئة قامت بموجب الشراكة الاستراتيجية بين المجموعة المالية هيرميس وشركة PayTabs العالمية.

وقالت “بيتابس مصر” في بيان صحفي حصلت “المال” على نسخة منهُ، إن المبادرة تستهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تجاوز تبعات تباطؤ النشاط الاقتصادي خلال الأشهر الماضية وغيرها من تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت أن المبادرة الجديدة تشمل جميع القطاعات والأسواق التجارية التي تعمل بها المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمتوسط مبيعات شهرية عبر شبكة الإنترنت يبلغ 100 ألف جنيه.

وأوضحت “بيتابس مصر” أنها تسعى بموجب هذه المبادرة لتسريع وتيرة التحول من نظام البيع بالتجزئة في المتاجر إلى نظم التجارة الإلكترونية الحديثة بالعديد من قطاعات التجزئة في مصر.

ويشمل ذلك على سبيل المثال وليس الحصر معارض الأزياء وتجزئة الإلكترونيات وتوصيل الطلبات إلى المنازل وغيرها.

كما تأتي المبادرة بالتزامن مع الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتقليل الاعتماد على المعاملات النقدية ضمن أجندة التحول الرقمي والشمول المالي في مصر وكذلك في إطار التدابير الاحترازية الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وفي هذا السياق، أوضح وليد حسونة الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس فاينانس، أن تبعات انتشار فيروس كورونا كان لها تأثير مضاعف على قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء على صعيد أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو غيرها من بلدان العالم.

ولفت إلى أن تلك الشريحة من المشروعات واجهت صعوبات خاصة في الحفاظ على مستوى إيراداتها ناهيك عن صعوبات التواصل مع العملاء خلال تلك الفترة العصيبة.

وأشار حسونة إلى أن مبادرة “بيتابس” تسعى إلى تخفيف الضغط عن كاهل الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العصب الرئيسي للقطاع الخاص والاقتصاد المصري على نطاق واسع.

علمًا بأن الشركة استلهمت فكرة المبادرة من قرار البنك المركزي بتأجيل سداد أقساط قروض العملاء والشركات في البنوك نظرًا للظروف التي يمر بها العالم بأسره خلال المرحلة الراهنة.

وتعليقًا على المبادرة، أشار هاني سليمان مدير عام الشركة، أن “بيتابس” على قناعة تامة بأن المبادرات من هذا النوع سوف توفر دعمًا قويًّا للشركات الصغيرة والمتوسطة التي شهدت تراجع الأنشطة التشغيلية منذ انتشار الوباء.

وتابع : إن الشركة ترى أن المبادرة تدعم التحول السريع من أسلوب البيع التقليدي بمتاجر التجزئة إلى منصات التجارة الإلكترونية، وذلك في ظل ارتفاع عدد منصات التجارة الإلكترونية بمصر بنسبة 30% وزيادة الطلب على المنتجات إلكترونيًا بأربعة أضعاف المعتاد خلال الـ 6 أشهر الماضية.

وخلال الفترة من 1 أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2020، سوف يتمتع التجار المستفيدون بهذه المبادرة بخدمة مجانية تُمكِّنهم من تجميع جميع المعاملات النقدية وتنفيذها بشكل سريع ومباشر عبر أحدث منصة للدفع والتحصيل الإلكتروني في مصر.

وتوفِّر منصة PayTabs Egypt للشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية القبول الفوري للمدفوعات من جانب قاعدة عريضة من أنظمة وشركات الدفع الإلكتروني؛ حيث تتواجد العلامة التجارية لـ «PayTabs» على المواقع الإلكترونية وتطبيقات المحمول ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات خدمات الرسائل القصيرة الخاصة بهذه الأنظمة والشركات المختصة بالمدفوعات الإلكترونية العالمية.