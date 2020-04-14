«بيتابس مصر» تعيد تقييم استراتيجية أعمالها بعد «كورونا»

تقوم شركة بيتابس مصر للمدفوعات الإلكترونية والرقمية، حاليًّا بمراجعة استراتيجية أعمالها للسوق المصرية، في ضوء المتغيرات الاقتصادية الراهنة بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا، بينما تستعد لبدء عملياتها التشغيلية مايو المقبل.

قال هاني سليمان، المدير العام لـ”بيتابس مصر”، التابعة للمجموعة المالية هيرميس، إن الشركة تُعيد تقييم خطة العمل التي كانت موضوعة سابقًا، وذلك في ظل التغيرات التي تشهدها خريطة القطاعات الاقتصادية محليًّا، بعد أزمة كورونا وتراجع أهمية البعض الذي كانت تُعوّل عليه الشركة في نشاطها.

الانتهاء من إعادة تقييم الخطة نهاية الربع الثاني

وتوقّع سليمان، خلال مؤتمر هاتفي عقدته الشركة، اليوم، أن يتم الانتهاء من إعادة تقييم استراتيجية الشركة بنهاية الربع الحالي، ما يسهم في وضوح رؤية الشركة مستقبلًا.

بدء العمليات التشغيلية مايو المقبل

ولفت إلى أن “بيتابس مصر” ستبدأ عملياتها التشغيلية بحلول مطلع مايو المقبل، لافتًا إلى أنها حصلت على جميع الموافقات الإدارية من الجهات المعنية.

يُشار إلى أن “بيتابس مصر” هي نتاج شراكة بين المجموعة المالية هيرميس و”بيتابس” العالمية العاملة في مجال توفير حلول التكنولوجيا المالية، وهي عبارة عن منصة دفع إلكتروني للتجار والشركات.