«بيتابس مصر» تعتزم بدء نشاطها الفعلي نهاية الشهر الحالي

رجح وليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة المجموعة المالية هيرميس فينانس، رئيس قطاع ترتيب وهيكلة الدين، أن تبدأ شركته الجديدة “بيتابس مصر” نشاطها الفعلي بنهاية الشهر الحالي.

وأوضح، أن الشركة شبه انتهت من الهيكل الإداري لها، من خلال تعيين هاني سليمان المدير العام للشركة، وإتمام باقي الفريق، إضافة إلى الانتهاء من تحديد مقر للشركة، وغالبية الأوراق المطلوبة.

ولفت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم عبر الهاتف المحمول، أن الشركة في المراحل النهائية لبعض اللمسات المتعلقة ببدء النشاط الفعلي.

موضحًا أن الشركة الجديدة ستكون بمثابة منصة متكاملة للمدفوعات المقبولة عند التجار.

وأوضح أن “بيتابس مصر” جاءت من خلال شراكة متوازنة تمامًا بين هيرميس و”بيتابس العالمية”.

مشيرًا إلى أن الشركة الجديدة ستكون لها خطة توسعية، سواء على الصعيد المحلي أو في أسواق خارجية، وذلك بالاتفاق مع “بيتابس العالمية” لدخول أسواق غير المتواجد بها من قبل الأخيرة.

وقعت المجموعة المالية “هيرميس”، للدخول في شراكة استراتيجية مع شركة “بيتابس” الرائدة عالميًا في توفير حلول التكنولوجيا المالية والحاصلة على عدة جوائز مرموقة في هذا المجال، وذلك لإطلاق شركة “بيتابس مصر”.

ووفقًا لبيان صحفي حصلت “المال”على نسخة منه، من المقرر أن تقوم “بيتابس مصر” بإنشاء منصة تكنولوجية جديدة من نوعها لتقديم خدمات الدفع الإلكترونية والرقمية، وذلك لتلبية احتياجات شرائح متعددة من العملاء من ذوي الدخول المرتفعة والمتوسطة، وذلك في إطار تعزيز الشمول المالي.