«بيتابس مصر» تستهدف 40 مليون جنيه عمليات عبر مبادرة تقديم الخدمات مجانا 3 شهور

تستهدف شركة «بيتابس مصر» للمدفوعات الإلكترونية – مؤسسة بموجب شراكة بين المجموعة المالية هيرميس فاينانس وشركة بيتابس العالمية – تحقيق عمليات دفع إلكترونى بقيمة تتراوح بين 30 و40 مليون جنيه عبر المبادرة التى أعلنت عنها أمس لتركيب وتوفير منظومة خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونى مجانًا لمدة 3 أشهر للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتستهدف الشركة تسجيل مدفوعات تتراوح بين 300 إلى 400 مليون جنيه خلال العام المقبل، مع الاتجاه نحو التوسع فى المحافظات، وإطلاق 3 منتجات جديدة، وعقد شراكتين مع شركات للدفع الإلكتروني.

وقال هانى سليمان، المدير العام لـ «بيتابس» – فى تصريحات لـ «المال» – إنها تستهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمكينها من تحقيق تعاملات تتراوح بين 30 و40 مليون جنيه، كما تستهدف 300 إلى 400 تاجر خلال الربع الأخير من 2020 داخل المبادرة.

ولفت إلى أن المبادرة تستهدف بشكل أساسى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمتوسط مبيعات شهرية عبر شبكة الإنترنت يبلغ 100 ألف جنيه، مؤكدا أنه حال لاقت المبادرة صدى جيدا مع الفئات المستهدفة سيحفز ذلك «بيتابس» لإطلاق مبادرات جديدة، العام المقبل، وربما تفعيلها مجددا.

وأكد أن انتشار فيروس كورونا، خلال الأشهر الستة الماضية، أحدث تغيرا كبيرا فى سلوك المستهلكين فى الدفع، ودفعهم للتحول إلى الدفع الإلكترونى ليحقق نموا بواقع 4 أضعاف ما كان يتم فى الظروف المعتادة.

وكشف عن قيام «بيتابس» حاليا بالإعداد لإطلاق 3 منتجات جديدة، تستهدف توفير خدمة الدفع الإلكترونى لقطاع الشركات (B2B) عبر آلية مبسطة، إلا أنه فضل عدم الإفصاح عن هذه المنتجات بالتفصيل لحين الإطلاق الفعلى لها.

وأوضح أن شركته بدأت التوسع فى المحافظات مع العودة التدريجية للأنشطة الاقتصادية بعد فترة الإغلاق الجزئى الناتجة عن فيروس كورونا.

ولفت إلى أن البداية ستكون بمحافظات بورسعيد، والاسماعيلية، والسويس، والشرقية، ومع عودة النشاط السياحى سيتم الاتجاه نحو المحافظات الساحلية على البحر الأحمر.

وبدأت «بيتابس مصر» نشاطها فى أبريل الماضي، بمحافظات القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، مع تجميد خطتها للتوسع فى المحافظات بشكل مؤقت نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادى آنذاك بسبب عدوى فيروس كورونا المستجد.

وكشف «سليمان» عن قيام «بيتابس مصر» حاليا بوضع اللمسات النهائية لعقد شراكتين مع شركات دفع إلكترونى تعمل بالسوق المصرية، مفضلا عدم الإفصاح عن أى تفاصيل فى هذا الصدد.

ولفت إلى أن شركته لديها شراكات مع عدد من شركات التجارة الإلكترونية العاملة فى السوق المحلية، إلا أنه فضل عدم ذكر أسماء هذه الشركات.

يذكر أن «بيتابس مصر» هى شركة ناشئة قامت بموجب الشراكة الاستراتيجية بين المجموعة المالية هيرميس وشركة «PayTabs» العالمية، فى أبريل الماضى، تزامنا مع انتشار حلول الدفع البديلة وأبرزها المحافظ الإلكترونية والتحويلات المصرفية نتيجة تداعيات فيروس كورونا آنذاك.

وتوفِّر منصة PayTabs Egypt للشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية القبول الفورى للمدفوعات من جانب قاعدة عريضة من أنظمة وشركات الدفع الإلكتروني، وذلك من خلال تواجد العلامة التجارية لـ «PayTabs» على المواقع الإلكترونية وتطبيقات المحمول ومواقع التواصل الاجتماعى وتطبيقات خدمات الرسائل القصيرة الخاصة بهذه الأنظمة والشركات المختصة بالمدفوعات الإلكترونية العالمية.