«بيتابس» توقع اتفاقية شراكة مع «وفرها» لإتاحة حلول المدفوعات الرقمية للعملاء والتجار

أعلنت اليوم «بيتابس مصر»، الشركة العاملة في توفير حلول المدفوعات والحاصلة على عدة جوائز في معالجة المدفوعات إلكترونيًا على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن توقيع اتفاقية شراكة مع منصة «وفرها» المتخصصة في تقديم عروض التوفير المميزة بالسوق المصرية، والتي ستتيح لعملاء «وفرها» الاستمتاع بباقة متنوعة من المنتجات والخدمات بأسعار مناسبة وسداد مشترياتهم باستخدام حلول الدفع الرقمية المدعومة بأحدث الوسائل التكنولوجية من «بيتابس مصر».

وبموجب هذه الشراكة، سوف يتمكن مستخدمو منصة «وفرها» من الحصول على أفضل العروض والاستفادة من حلول المدفوعات الرقمية التي توفرها شركة «بيتابس مصر» لإتمام عمليات الشراء بسرعة وسهولة. وإلى جانب ذلك، سيتمكن التجار من الوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء بعد إتاحة العديد من الوسائل المميزة لسداد المدفوعات.

بالإضافة إلى ذلك، سيستمتع العملاء بتجربة تسوق لا مثيل لها سواءً من خلال الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهاتف المحمول الخاص بمنصة «وفرها»، حيث يمكنهم اختيار أفضل المنتجات والخدمات بمختلف أنواعها، ومن بينها الأغذية والمشروبات، والأنشطة والترفيه، والصحة والجمال، والفنادق والمنتجعات، وسداد مشترياتهم باستخدام بطاقات الائتمان وحفظ بيانات البطاقة لتسهيل عمليات الشراء في وقت لاحق.

الجدير بالذكر أن هذه الشراكة سوف تساهم في توسيع قاعدة مستخدمي منصة «وفرها» وإتمام مدفوعاتهم من خلال منصة «بيتابس مصر»، وهو ما سيساهم بدوره في تعزيز الحصة السوقية للتجار في السوق من خلال توسيع قاعدة العملاء ممن يفضلون استخدام البطاقات الائتمانية.

وفي هذا السياق، أعرب هاني سليمان المدير العام لشركة «بيتابس» في إفريقيا، عن اعتزازه بتوقيع هذه الشراكة باعتبارها خطوة كبيرة في سبيل التوسع في تقديم حلول المدفوعات في السوق المصري باعتباره أحد أكبر الأسواق الاستهلاكية في المنطقة.

وأضاف أن هذه الشراكة سيتم توظيف الحلول الابتكارية الرقمية التي توفرها «بيتابس مصر» لخدمة عملاء «وفرها» لإتمام مدفوعاتهم بكل سهولة.

وأضاف سليمان أن هذه الشراكة سوف تساهم في تعزيز جهود الحكومة للتحول إلى مجتمع غير نقدي، فضلًا عن تعزيز أسلوب الحياة العصرية التي يتطلع إليها جمهور العملاء من خلال توفير حلول مدفوعات سهلة.

وأكد سليمان أن «بيتابس مصر» تعكف على تحسين حياة العملاء عبر تقديم سبل سهلة وموثوقة لسداد المدفوعات، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تعد ركيزة أساسية لتحقيق ذلك الهدف عبر توفير عروض مناسبة ومتنوعة لتحقيق تجربة تسوّق بأقل تكلفة وأكثر متعة.

ومن جانبه، أكد طارق مجدي، الرئيس التنفيذي لشركة «وفرها»، أن فريق العمل قد عكف على مدار السنوات الماضية على تقديم خدمة لا مثيل لها لكل من العملاء والتجار على حدٍ سواء، وتتطلع الشركة إلى مواصلة هذه المسيرة الناجحة وتعزيزها من خلال التعاون مع «بيتابس مصر» الشركة الرائدة في توفير حلول المدفوعات في مصر.

وأوضح مجدي أن أبحاث السوق أظهرت تغير سلوكيات المستهلكين والاعتماد بشكل كبير على حلول الدفع الرقمية في إتمام معاملاتهم اليومية، مضيفًا أن هذه الشراكة مع «بيتابس مصر» ستساهم في تسهيل تجربة التسوق الإلكتروني في مصر، فضلًا عن توفير مجموعة من العروض المتنوعة التي يتطلع إليها المتسوقون.

وقد نجحت «بيتابس مصر» في تطوير وإطلاق باقة متكاملة من حلول الدفع الإلكتروني ومن بينها تطبيقات الهاتف المحمول، وخدمات الضيافة، والخدمات الحكومية، والتعليم، وشركات الطيران، والسياحة، والنقل، وسداد الفواتير، وذلك سعيًا للربط بين الشركات العاملة في السوق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تقدر قيمة تعاملاتها بمليارات الدولارات.

وتُعد هذه الاتفاقية مع «بيتابس مصر» هي الثانية لشركة «وفرها» مع إحدى الشركات التابعة لقطاع التمويل غير المصرفي بالمجموعة للمالية هيرميس القابضة بعد أن وقعت اتفاقية مماثلة مع شركة «ڤاليو»، منصة تكنولوجيا الخدمات المالية الرائدة للشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) في عام 2020.