«بيتابس» تطلق منصة «Paymes» لدعم أصحاب المهن الحرة والمشروعات الصغيرة في مصر

أعلنت شركة «بيتابس»، المتخصصة في توفير حلول المدفوعات بين الشركات، عن إطلاق منصة «Paymes»، الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي في منطقة وسط آسيا، لتكون بمثابة منصة التجارة الاجتماعية لشركة «بيتابس» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقالت الشركة في بيان أن الشراكة سوف تساهم في تسهيل عملية تحصيل المدفوعات عبر منصات التواصل الاجتماعي في ثوانٍ معدودة، وذلك لخدمة الملايين من العاملين في العديد من المجالات، ومن بينها أصحاب الأعمال المستقلة والحرفيين والاستشاريين ومن يعملون من المنزل والمدربين الشخصيين والعاملين بنظام التعاقد المؤقت وغيرهم.

وسوف تساهم هذه الشراكة في تعظيم الاستفادة من الشبكة الواسعة التي تنفرد بها «بيتابس» في الأسواق التي تعمل بها الشركة لتعزيز انتشار العلامة التجارية لمنصة «Paymes».

وتعد هذه الشراكة بمثابة أولى إنجازات «Paymes» باعتبارها منصة لشركة «بيتابس» لخدمة تجار وسائل التواصل الاجتماعي وأصحاب المهن الحرة في منطقة الشرق الأوسط، على أن يتم إطلاق هذه الخدمة في مصر أولاً للاستفادة من شبكة «بيتابس مصر».

وسوف تساهم هذه المنصة الجديدة لتكنولوجيا الخدمات المالية في زيادة قاعدة العملاء، فضلًا عن إتاحة الفرص أمام المشروعات الصغيرة لتحقيق إيرادات.

وسوف تتيح «Paymes» لقاعدة مستخدميها من أصحاب المشروعات التجارية الصغيرة في السوق المصري تسجيل الدخول إلى المنصة وإنشاء متجر رقمي خاص بهم لعرض المنتجات أو الخدمات التي يقدمونها، وبالتالي إضافة المنتجات مباشرة إلى عربات التسوق، وإدخال بيانات الاتصال والتسليم الخاصة بهم، وإتمام المعاملات بكل سهولة وأمان.

وبفضل الأدوات والوسائل التي تتيحها منصة «Paymes»، سيتمكن المستخدمون من إنشاء روابط آمنة لإتمام المدفوعات من خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك فيسبوك وواتساب وإنستجرام، بالإضافة إلى قبول المدفوعات اللاتلامسية من خلال إنشاء رمز QR.

وفي هذا السياق أعرب عبد العزيز الجوف الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة «بيتابس»، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية مع «Paymes» وذلك في ظل الانتشار المتزايد والسريع للتسوق عبر منصات التواصل الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلًا عن ارتفاع معدل الاعتماد على أصحاب الوظائف المؤقتة والأعمال التجارية الصغيرة، بداية من التصميم والاستشارات مرورًا بصناعة الملابس والرسم.

وأشار الأبحاث الشاملة التي قامت بها الشركة أظهرت أن هذه الاتفاقية هدفها الرئيسي دعم مثل هذه الأنشطة التجارية نظرًا لأهميتها الكبيرة في الاقتصاد.

أضاف أن منصة «Paymes» تعمل على إتاحة وسائل الدفع عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي لأصحاب الأعمال التجارية الصغيرة في مصر، كما تسعى المنصة إلى تعظيم الاستفادة من الحلول الرقمية التي تساهم في تيسير حياة الملايين من ممن يساهمون في دعم وتنشيط الاقتصاد المصري.

وأوضح الجوف أن المرحلة التالية في استراتيجية الشركة تستهدف أسواق الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار اهتمام الشركة المتواصل بسوق التجارة عبر منصات التواصل الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

جدير بالذكر أن البحث الذي أجرته شركة VISA بعنوان «تعافي الشركات الصغيرة في عام 2021» كشف أن نصف التجار المصريين الذين شملهم استطلاع الرأي يعتبرون الاستثمار في المدفوعات الرقمية أمر ضروري لتعافي السوق.

وتشير أحدث البيانات إلى أن عدد أصحاب الوظائف المؤقتة في مصر يبلغ 14 مليون شخص، غير أن التقارير الصادرة عن وكالة «رويترز» تعتبر أن هذه البيانات أقل بكثير من الأرقام الحقيقية.

وبناء على ذلك، فإن هذه الشراكة بين المنصتين تستهدف اقتناص فرص النمو التي ينبض بها السوق، كما تسعى إلى إتاحة حلول المدفوعات الرقمية الآمنة لصغار التجار بما يخدم سوق التجارة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ومن جانيه، قال هاني سليمان المدير العام لشركة «بيتابس » في أفريقيا، أن سوق التجارة الإلكترونية يشهد نموًا متسارعًا، وكذلك قاعدة العاملين المستقلين وهو ما يطرح فرصًا واعدة تجذب المستثمرين.

وأكد أن «بيتابس» قامت بتوقيع هذه الشراكة مع منصة «Paymes» لتقديم تجربتها بالسوق المصري، وذلك في إطار مساعيها الرامية إلى مواصلة توفير المنتجات والحلول الابتكارية عالية الجودة التي ترقى لتطلعات مختلف شرائح العملاء سواء المحتملين أو الجدد.

وأشار إلى أن منصة «Paymes» تمتلك أدوات ووسائل ابتكارية من شأنها أن تعيد رسم خارطة سوق المدفوعات الرقمية، كما تتميز المنصة بسهولة الاستخدام والكفاءة في إتمام المعاملات اليومية، وهو ما يجعلها أفضل وسيلة لصغار التجار من أجل التواصل مع العملاء بطرق فعالة ويسيرة.

وأكد أن هذه الشراكة تأتي في إطار التزام شركة «بيتابس» باستكشاف آفاق جديدة تساعد العملاء على النجاح والتوسع في سوق التجارة الإلكترونية عبر المنصات الاجتماعية.

ومن ناحية أخرى، أكد حسن جباروف الشريك المؤسس في «Paymes»، أن العالم يشهد حاليًا أكبر قاعدة على الإطلاق من التجار الصغار والعاملين بشكل حر، خاصة بعد تفشي جائحة فيروس (كوفيد-19).

ويتطلع جباروف على أن يكون التعاون مع شركة «بيتابس» سببًا في إنجاز الانطلاقة الحقيقية التي ينتظرها صغار التجار، كما أعرب عن سعادته بتقديم يد العون لهم في مجال التجارة الإلكترونية وتسهيل عملهم عبر منصات التواصل الاجتماعي. وأضاف جباروف أن المنصة سوف تتيح للمستخدمين إنشاء روابط على منصات التواصل الاجتماعي للحصول على مستحقاتهم في ثوانٍ معدودة.

وأشار إلى ان المنصة سوف تتيح للتجار عرض منتجاتهم وخدماتهم وتسويقها في مصر وأنحاء العالم وهو ما يعود عليهم بالنفع وتحقيق الأرباح التي يتطلعون إليها. واختتم جباروف بأن «Paymes» تستهدف تحقيق النجاح في أسرع وقت ممكن في مصر والشرق الأوسط والعالم بوجه عام.