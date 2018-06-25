بيبسي وكوكاكولا تتعهدان بخفض السكر في منتجاتهما بأستراليا

رويترزتعهدت كبرى شركات إنتاج المشروبات الغازية في استراليا بما فيها كوكاكولا وبيبسي، اليوم الإثنين، بخفض استخدام السكر في هذه الصناعة بنحو الخُمس على مدى 7 سنوات، لمكافحة البدانة في بلد يعاني ثلث سكانه من مستويات خطيرة من السمنة.وتحتل أستراليا المركز الخامس من حيث معدلات البدانة في الدول الم

رويترز

تعهدت كبرى شركات إنتاج المشروبات الغازية في استراليا بما فيها كوكاكولا وبيبسي، اليوم الإثنين، بخفض استخدام السكر في هذه الصناعة بنحو الخُمس على مدى 7 سنوات، لمكافحة البدانة في بلد يعاني ثلث سكانه من مستويات خطيرة من السمنة.

وتحتل أستراليا المركز الخامس من حيث معدلات البدانة في الدول المتقدمة بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتسبب البدانة مشكلات صحية مثل السكري وأمراض القلب.

وعانى منتجو المشروبات الغازية في استراليا بالفعل من عزوف بعض المستهلكين عن المشروبات المحلاة بسبب المخاوف الصحية.

وتعهد المنتجون بهذا الخفض في ظل ضغط السلطات لفرض ضريبة سكر مماثلة لتلك التي فرضتها بريطانيا في أبريل.

وقال جيوف باركر الرئيس التنفيذي بمجلس المشروبات الأسترالي وهي الهيئة المسؤولة عن تمثيل صناع المشروبات غير الكحولية “نعتقد أن هذه خطوة على الطريق الصحيح”.

وأضاف “نشجع بالتأكيد صناعات الأخرى بمجال الأغذية والقطاعات الأخرى على الانضمام لنا في خفض السكر للمساعدة في علاج مشكلة معقدة حقا وهي البدانة”.

وتدر صناعة المشروبات غير الكحولية عائدا سنويا يبلغ 5 مليارات دولار أسترالي (3.7 مليار دولار).

وقال مجلس المشروبات إن الشركات ستعمل على خفض السكر بنسبة 10% لكل 100 ملليمتر بحلول 2020 وخفض آخر بنسبة 20% بحلول 2025، وذلك من خلال مزيج من وصفات تصنيع مطورة وزيادة مبيعات المشروبات منخفضة السكر.

وقالت منظمة الصحة العالمية العام الماضي إن تقليل تناول المشروبات المحلاة أفضل وسيلة لمكافحة الوزن الزائد والحيلولة دون الإصابة بأمراض مزمنة مثل السكري وألقت اللوم أيضا في مشكلة البدانة على الدهون والملح.

وحثت المنظمة الحكومات على فرض ضريبة على السكر.

ووفقا لبيانات منظمة الصحة فإن ثلثي البالغين في أستراليا يعانون من زيادة الوزن فيما يعاني ثلث هؤلاء من السمنة المفرطة.