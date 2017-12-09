بيبسي كولا تنفصل عن بورصة NYSE بعد قرن وتنضم لناسداك

خالد بدر الدينتعتزم شركة بيبسى كولا الأمريكية للمشروبات الغازية إدارج أسهمها فى بورصة ناسداك التى يغلب على أسهمها شركات التكنولوجيا اعتبارا من 20 ديسمبر الحالى.وذكرت وكالة رويترز أن شركة بيبسى كولا تنهى إدراجها فى بورصة نيويورك NYSE بعد أكثر من 98 سنة عندما طرحت أسهمها لأول مرة فى 18 ديسمبر 1919

خالد بدر الدين

تعتزم شركة بيبسى كولا الأمريكية للمشروبات الغازية إدارج أسهمها فى بورصة ناسداك التى يغلب على أسهمها شركات التكنولوجيا اعتبارا من 20 ديسمبر الحالى.

وذكرت وكالة رويترز أن شركة بيبسى كولا تنهى إدراجها فى بورصة نيويورك NYSE بعد أكثر من 98 سنة عندما طرحت أسهمها لأول مرة فى 18 ديسمبر 1919 عندما كان اسمها شركة لوفت.

ويقول جيمى كولفيلد، نائب رئيس العلاقات الاستثمارية بشركة بيبسى، إن الانتقال لبورصة ناسداك سيوفر لها الكثير من التكاليف، وسيجعلها قادرة على استخدام محفظة ناسداك من الأدوات والخدمات الفريدة التى ستربطها مع المستثمرين فيها بكفاءة عالية.

ومن الشركات التكنولوجية العملاقة التى ستنضم إليها بيبسى كولا فى بورصة ناسداك أبل للكمبيوتر وجوجل للإنترنت وفيسبوك للتواصل الاجتماعى وسوفتوير لبرامج الكمبيوتر.