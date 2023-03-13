بيبسي تعلن زيادة أسعار فيروز للمياه الغازية بداية من الخميس المقبل (مستند)

زيادة جديدة أعلنتها شركة بيبسي كولا مصر للمشروبات الغازية عبر رفع أسعار فيروز للمشروبات الغازية وزن العبوة اللتر من 11.75 إلى 12.75 جنيه بزيادة جنيه للعبوة الواحدة ، على أن تطبق بداية من الخميس المقبل 16-3-2023.

وحصلت المال على منشور بالزيادة الجديدة التى تم اعتمادها من الشركة بعد الاطلاع على قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 217 لعام 2017 ، وستطبق التسعيرة الجديدة على كافة منافذ البيع.

ووفقاً للمنشور فسيتم زيادة سعر الصندوق ليسجل نحو 76.5 جنيه والذي يضم 6 عبوات لتر فيروز.

وهذه ليست الزيادة الأولى على أسعار منتجات «بيبسي» في مصر، حيث سبق وأعلنت رفع أسعار منتجها اللتر، وتم تطبيق القرار بداية من الشهر الحالي مارس.

وتنتج شركة الأهرام للمشروبات مشروب فيروز للمياه الغازية فيما تقوم شركة بيبسي بالبيع.

وقال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية في الإسكندرية، إن أي تغيير في تسعيرة المواد الغذائية بمنافذ البيع يجب أن يواجه من المواطن على الفور بإبلاغ وزارة التموين أو حماية المستهلك لحفظ حقوق المواطن.

وأعلنت شعبة المواد الغذائية عدم إقرار أي زيادة في السوق خلال الفترة الأخيرة على أغلب المنتجات والسلع الغذائية، مشيرة إلى أن الأسعار الأخيرة لم يطرأ عليها أي تغيير منذ فترة.