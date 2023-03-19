«بيبسيكو مصر» شريك استراتيجي لقمة «رايز أب» للسنة العاشرة على التوالي

شاركت شركة بيبسيكو مصر كراعي ذهبي في النسخة العاشرة من قمة رايز اب لعام2023، للابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتهدف قمة رايز أب لخلق شبكة تواصل بین رواد الأعمال ومساعدتهم للحصول على فرص استثمارية لشركاتهم الناشئة. وتأتي مشاركة بيبسيكو مصر امتداداً للدعم المتواصل التي قدمته الشركة لقمة رايز اب على مدار العشر سنوات الماضية، ايماناً منها بأهمية دعم الشباب من رواد الأعمال باعتبارهم ركيزة أساسية في دفع عجلة التنمية للأمام.

وشهدت فعاليات القمة جلسة حوارية بعنوان “الابتكار المؤسسي في زمن التحديات”، بمشاركة كل من محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة بيبسيكو شمال افريقيا، وطارق كامل، المدير الإقليمي لنستلة مصر، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه مناخ ريادة الأعمال في مصر وتأثيرها على مستقبل الشركات الناشئة.

كما سلطت الضوء على دور القطاع الخاص والمؤسسات المدنية في تقديم سبل الدعم لتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة بالإضافة لتناول سبل نقل المعرفة والإرشاد المطلوب لمساعدتهم على تجاوز مختلف التحديات.

وصرح محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة بيبسيكو شمال إفريقيا: “فخور بوجود فعاليات مثل قمة رايز أب لما تقدمه من دعم وتطوير لمناخ ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر، مما كان عاملاً رئيسياً في حرصنا على استمرارية تشجعيهم وتقديم الدعم لهم على مدار العشر سنوات السابقة. فهذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية بيبسيكو مصر التي تولي اهتماماً كبيراً لدعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب، إضافة لخلق بيئة تتسم بالابتكار والتطوير المستمر مما يساعد على تخطي الأزمات”.

وقال شلباية: “يشهد السوق المصري العديد من التحديات نتيجة للازمات العالمية الراهنة، والتي طال تأثيرها كلاً من الشركات الكبيرة والمتوسطة والناشئة فهذه التحديات تمثل عائقاً بينهم وبين طموحاتهم، مما قد تؤدي إلى تراجع العديد منهم بل والخروج من السوق بأكمله”.

وتابع:” فنحن كشركة كبيرة ذات تاريخ طويل، لطالما واجهنا العديد من التحديات التي كان من الممكن لها التأثير بالسلب على أعمالنا واستمراريتنا في عدة أسواق، ولكننا استطعنا الوقوف في وجه تلك العواقب من خلال محورين هامين وهم الابتكار والتحول الرقمي، وهذا بالفعل ما انصح به الشركات الناشئة لتبنيه، إضافة إلى ذلك، ولتحويل هذه الأزمات إلى فرص، فلابد أن تمتلك الشركات الناشئة نموذج اعمال قوي قائم على الربحية بجانب خطة طويلة الاجل تركز على الكفاءة وليس السرعة في النمو.

يشار إلي إعلان شركة بيبسيكو خلال مشاركتها في قمة رايز أب عن فتح باب التقديم لبرنامجها الإقليمي Greenhouse Accelerator الذي يستهدف إدراج الشركات الناشئة ورواد الأعمال المصريين لأول مرة وامدادهم بالمعرفة التي من شأنها مساعدتهم على توسيع مجال أعمالهم.

كما شارك عدد من قيادات الشركة في القمة من خلال تقديم جلسات دعم وإرشاد لمؤسسي بعض الشركات الناشئة تم خلالها مناقشة أهم المحاور التقنية في مختلف المجالات، وذلك بهدف نقل المعرفة لمؤسسي الشركات من الخبراء في تلك المجالات.