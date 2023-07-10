«بيبسيكو مصر» تطلق النسخة الثانية من برنامج «عاملة شغل»

أطلقت شركة بيبسيكو مصر النسخة الثانية من برنامج “عاملة شغل” تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، وبالتعاون مع إنجاز وبتمويل من مؤسسة بيبسيكو، وذلك بهدف زيادة تمثيل المرأة في الوظائف التي يغلب عليها الحضور الذكوري مثل مجالات المبيعات وقطاع العمليات والمصانع، وأخيرا مجال التكنولوجيا الذي تم إضافته هذا العام بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي شركة فودافون مصر.

تأتي هذه النسخة من البرنامج بالتركيز على تعزيز القيمة المقدمة للمشاركات وتوفير فرص توظيف أكبر لهن، وذلك من خلال عقد العديد من الشراكات مع شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

حضر حفل الإطلاق كل من محمد شلباية رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو شمال أفريقيا، و يوجين ويليمسن، الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، و دينا المفتي، مؤسس ورئيس مجلس امناء مؤسسة انجاز مصر، والرؤساء التنفيذيين لشركات القطاع الخاص المشاركين في تلك النسخة وهم فودافون مصر، الشريك الاستراتيجي، بالإضافة إلى الشركاء التقنيين مثل نستله ودانون مصر وبي أند جي ومارس ومايكروسوفت وسيسكو .

علاوة على ذلك، حظي البرنامج بدعم من مؤسسات عدة، بما في ذلك هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومؤسسة باثفايندر إنترناشونال والتحالف المصري للمساواة. فضلاً عن حضور لفيف من ممثلي مجتمع الأعمال والشخصيات العامة والإعلاميين.

تأتي هذه النسخة في نطاق أكثر شمولاً، حيث تهدف إلى زيادة عدد المستفيدات بنسبة 100% بما يمثل 1200 مشاركة وهو ضِعف الرقم المستهدف في النسخة الأولى. ذلك بجانب توفير أكبر عدد من فرص التدريب والتوظيف من خلال الشراكات الجديدة التي يشهدها البرنامج لأول مرة مع مختلف شركات القطاع الخاص والقطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني.

عبر محمد شلباية رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو شمال أفريقيا عن سعادته بإطلاق النسخة الثانية من برنامج عاملة شغل الذي يؤكد النجاح الذي تحقق خلال النسخة الأولى. وصرح: “تأتي النسخة الثانية من برنامج -عاملة شغل-في إطار حرصنا على تمكين المرأة في سوق العمل من خلال تنمية قدراتها لتوسيع خيارات العمل أمامها، بجانب تحقيق تكافؤ الفرص في التوظيف في كافة القطاعات والمجالات بالتحديد التي يغلب عليها الحضور الذكوري.

وأضاف أن بيبسيكو مصر حرصت خلال هذه النسخة على عقد العديد من الشراكات لأول مرة في البرنامج مع مختلف شركات القطاع الخاص والحكومي ومؤسسات المجتمع المدني بهدف تحقيق تأثير إيجابي أكبر وأعمق على المشاركات، بجانب توفير أكبر عدد من فرص التدريب والتوظيف للفتيات.

كما صرح يوجين ويليمسن، الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، قائلاً: ” تمكين المرأة هو أساس بناء مجتمع مزدهر ومستدام وفي بيبسيكو، نؤمن إيمانًا راسخًا بأن تمكين المرأة لا يقتصر على داخل الشركة فقط بل يمتد إلى المجتمعات التي نعمل بها. ففي النسخة الثانية من برنامج عاملة شغل، نتخذ خطوات جريئة نحو إحداث تأثير ملموس في حياة السيدات من خلال تزويدهن بالأدوات والموارد والدعم اللازمة للتغلب على الحواجز وتحقيق إمكاناتهن ومن خلال قوة الشراكات بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، سنعمل معًا على تمكين السيدات، وتوظيف إمكاناتهن غير المستغلة، لخلق مستقبل تتمتع فيه كل امرأة بالحرية في الحلم وتحقيق القيادة”.

قال سي دي جلين رئيس مؤسسة بيبسيكو-الذراع الخيري لشركة بيبسيكو:” تؤمن مؤسسة بيبسيكو بقيمة ومدى تأثير النساء في مجتمعاتنا وقدراتهن على إحداث تغيير إيجابي لعائلاتهن وأصدقائهن والمجتمع المحيط بهن. فمن خلال برنامج –عاملة شغل- الذي يأتي بالشراكة مع إنجاز مصر، نحرص على توفير فرص عمل متكافئة للشابات المصريات في الشركات من خلال توفير التدريب والتعليم والإرشاد الذي يحتجنه للنجاح في حياتهن المهنية وتحقيق الاستقرار المالي. فخلال العام الأول، استطاع البرنامج أن يحقق تأثير ايجابي على 600 شابة وأثبت قوة الاستثمار في الشابات الحريصات على الاستثمار في أنفسهن. نحن فخورون بأن نكون جزءًا من رحلتهن المهنية وأن نوفر فرص اقتصادية عادلة للشابات في جميع أنحاء العالم ونتطلع إلى مضاعفة هذا التأثير في النسخة القادمة”.

وقالت دينا المفتي، مؤسس ورئيس مجلس امناء مؤسسة انجاز مصر:”إن برنامج -عاملة شغل-يساهم بشكل كبير في دفع طموح البنات إلى الأمام وتحقيق أحلامهن الخاص بمستقبلهن المهني. نهدف من خلال البرنامج إلى تمكين وتنمية قدرات الفتيات حديثات التخرج. نحن واثقون أن الشابات قادرات على أداء المهام الوظيفية والتفوق في جميع المجالات وأن لهن دور أساسي في النهوض بالمجتمع المصري والأسرة المصرية، مضيفة ان مؤسسة إنجاز مصر تأسست من أجل تمكين الشباب المصرى وتنمية مهاراتهم ليكونو عماد مصر فى المستقبل”.

قال أيمن عصام، رئيس قطاع العلاقات الخارجية والشؤون القانونية بشركة فودافون مصر: “إن هذه النسخة من مبادرة “عاملة شغل” تركز على تعزيز القيمة المقدمة للمشاركات، وتوفير فرص توظيف أكبر لهن، خاصة في القطاعات التي تقل فيها مساهمة المرأة ، ومن خلال مشاركتنا في مبادرة عاملة شغل لتدريب 1200 فتاة ، تركز فودافون مصر على تعزيز قيادة مسار تنموي جديد وهو “المسار التكنولوجي” من خلال ورش عمل ودورات تدريبية، كما نهدف إلى توفير فرص تدريب لنحو 50 فتاة في وظائف تكنولوجية و في مجال المبيعات في فودافون مصر، وذلك لتعزيز التطور المهني والأكاديمي لهن، وهو ما يتوافق مع رؤية فودافون مصر وإيمانها بدور المرأة المهم والحيوي في تنمية المجتمع والاقتصاد، مؤكدًا على التزام الشركة بتعزيز دورها في سوق العمل، وتمكينها من الحصول على فرص عمل مجزية ومستدامة، وتوفير الموارد والدعم اللازم لتحقيق هذه الأهداف.

جدير بالذكر انه سيتم تنظيم أول قمة للتوظيف ضمن “عاملة شغل” في نهاية البرنامج، حيث ستشارك أكبر الشركات في السوق وشركاء البرنامج لتوفير فرص عمل أكبر للمشاركات بالإضافة إلى ذلك، سيتم إطلاق برنامج الإرشادي لأول مرة، لتوجيه المشاركات ومساعدتهن على الاستفادة الكاملة من البرنامج.