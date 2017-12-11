بيبسيكو مصر تشارك في قمة رايز آب 2017

ياسمين فواز: شاركت "بيبسيكو" في "قمة رايز أب إيجيبت RiseUp Egypt" في عامها الخامس على التوالي والتي أقيمت في الأول من ديسمبر الجاري في المبني اليوناني للجامعة الأمريكية وذلك بهدف خلق حالة من التواصل الفعال بين الشباب من رواد الأعمال والمبتكرين وبين العديد من الشركات الكبرى لمساعدتهم على تحويل أفكار

ياسمين فواز:

شاركت “بيبسيكو” في “قمة رايز أب إيجيبت RiseUp Egypt” في عامها الخامس على التوالي والتي أقيمت في الأول من ديسمبر الجاري في المبني اليوناني للجامعة الأمريكية وذلك بهدف خلق حالة من التواصل الفعال بين الشباب من رواد الأعمال والمبتكرين وبين العديد من الشركات الكبرى لمساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى مشروعات واقعية يمكن أن تساهم في حل العديد من المشكلات المجتمعية، وبالتالي تحسين مستوى المعيشة، من أجل الوصول إلى تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع.

شهدت فاعليات هذا العام الإعلان عن “مسابقة شيبسي للابتكار” لدعم ريادة الأعمال في صناعة الأغذية حيث تم فتح باب التقديم للمسابقة والإعلان عن تفاصيلها ومراحلها المختلفة في كلمات مسئولي الشركة ممن حثوا الشباب على الإقدام على تقديم أفكارهم الابتكارية المختلفة في مجال صناعة الأغذية مع وعد بدراستها واختيار أفضلها وتقديم كل الدعم اللازم لتحويل هذه الأفكار والمشاريع الناشئة إلى شركات تتوافق في معاييرها ومواصفاتها مع أقصى المعايير العالمية على كافة المستويات.

أكد محمد شلباية، المدير العام للوحدة التجارية لمصر والأردن ونائب الرئيس القُطري، أن مصر من الدول القليلة في العالم الغنية بشبابها الواعد المتطلع دائماً للأفضل، والقادر على المنافسة وتحقيق الذات بالعمل الجاد إذا ما توفرت لديه سبل الدعم والتشجيع. لذلك بادرنا إلى تقديم العديد من البرامج التي تهتم بالشباب من رواد الأعمال خاصةً وأن استراتيجية الاستدامة العالمية 2020 لشركة بيبسيكو “الأداء الهادف” تقوم على ثلاث محاور رئيسية هي العمل على تنمية الفرد وتقديم منتجات بجودة عالية والمشاركة في تنمية المجتمع المحلي. وأضاف، حرصت الشركة على مدار الخمس سنوات الماضية على البحث عن رواد الأعمال المبتكرين من خلال منصات متعددة ونجحت بالفعل في أن تجعلهم شركاء عمل”.

وقال تامر مُسلَم، مدير عام شركة شيبسي مصر وشمال أفريقيا” شهدت قمة رايز اب الإعلان عن مسابقة شيبسي للابتكار في صناعة الأغذية والتي جاءت في إطار اهتمام الشركة الدائم بدعم قطاع ريادة الأعمال وبالتعاون مع اهيد أوف ذا كيرف Ahead of the Curve، الخبراء الإقليميين المتخصصين في هذا المجال، وأضاف مسلم،” تعكس رعاية بيبسيكو لقمة رايز اب ايمان الشركة بالدور الفعال الذي تلعبه مشاريع ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد. تهدف المسابقة إلى مساعدة المشروعات الناشئة في هذا القطاع وتقديم آليات تطوير الأعمال على أن يتم الإعلان عن المشروع الفائز في العام المقبل. وأشار أنه من المقرر أن تبدأ المسابقة بإجراء دراسات بحثية حول المشروعات الناشئة المهتمة بقطاع الأغذية، حيث تم فتح باب التقديم في أول ديسمبر الجاري لقبول مجموعة من المشاريع الناشئة وذلك من خلال زيارة هذا الرابط من ثم يتم دارسة واختيار أفضل 10مشروعات منها لتجهيزها للمشاركة في المنافسة النهائية.

ومن جانبه أعرب محمد القلا، مؤسس ورئيس قطاع التكنولوجيا في شركة أهيد اوف ذا كيرف، شريكة بيبسيكو في مسابقة الابتكار بقطاع المقرمشات عن سعادته في مشاركة بيبسيكو في اطلاق هذه المسابقة الرائدة. وعلق القلا قائلاً “ستحظى أفضل المشاريع المشاركة في المسابقة على تدريب مكثف على مدار ثلاثة أشهر، قمنا بإعداد معسكر تدريبي خصيصا لهذه المسابقة حيث سيحرص التدريب على مساعدة المشاركين في معرفة أفضل الأدوات الممكن استخدامها لتطبيق أفكارهم وتطويرها.

وأضاف أن دعم شركة “اهيد اوف ذا كيرف” للمشاركين يتضمن عدد من البرامج تم فيها استغلال شبكة علاقات الشركة والتي تحتوي على أفضل الخبراء في جميع المجالات. كما سيتلقى المتسابقين تدريبات حول فن عرض الأفكار قبل الخوض في المرحلة النهائية للمسابقة.

شارك في قمة رايز آب ايجيبت هذا العام العديد من المستثمرين ورؤساء مجالس إدارات الشركات، وداعمين المشاريع الناشئة، وخبراء اعمال، وممارسين المهن المختلفة، ومحاضرين من جامعات عالمية. كما حضر حوالي 5 آلاف شاب من رواد الأعمال المهتمين بعرض أفكار مشاريعهم الناشئة خاصةً وأن القمة تساهم بصورةِ فعالة في خلق تواصل بين الشباب من رواد الأعمال وكبار المستثمرين ورؤساء مجالس الإدارات لدعم المشاريع الناشئة الناجحة. كما تضمنت مجموعة من المسابقات القوية لعرض أفكار المشروعات وورش عمل بالتعاون مع قادة الأعمال الدوليين، إلى جانب عرض أفضل الشركات الناشئة في الشرق الأوسط بهدف دعم الشباب من رواد الاعمال لتحويل إفطارهم الى نماذج عمل حقيقية.

جدير بالذكر أن الشركة العالمية سجلت نتائج مميزة في عام 2016، حيث وصل صافي إيراداتها إلى ما يقارب 63 مليار دولار أمريكي بفضل محفظة منتجاتها المتنوعة من الأغذية والمشروبات، والتي تتضمن “فريتولاي” و”جاتوريد” و”بيبسي كولا” و”كويكر” و”تروبيكانا”.

كما تشمل مجموعة منتجات “بيبسيكو” تشكيلة واسعة من المشروبات والمأكولات ، وتتضمن 22 علامة تجارية يحقق كل منها مبيعات تجزئة سنوية تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار أمريكي.