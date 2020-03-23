بيبسيكو مصر تدعم 15 ألف عائلة مع بنك الطعام ضمن تحدي الخير

قالت شركة بيبسيكو مصر ، إن الرئيس التنفيذي لها محمد شلباية قام بقبول تحدي الخير ، الذي أعلنته شركة “اتصالات مصر”، معلنا عن الاشتراك مع بنك الطعام المصري في حملة “دعم العمالة اليومية مسؤولية” لمساندة الذين تأثروا بسبب توقف الأعمال جراء فيروس كورونا.

تحدي الخير جملة انتشرت بمنصات التواصل بين الفنانيين وانتقلت لشركات القطاع الخاص

ومن المقرر أن يتم توفير المواد الغذائية الأولية الكافية خلال فترة الأزمة لما يقرب من 15 ألف عائلة.

ويشار إلى أن جملة تحدي الخير انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي بين الفنانين ورواد مواقع التواصل الإجتماعي وانتقل إلى شركات القطاع الخاص .

وقال الرئيس التنفيذي لبيبسيكو مصر أنه يتحدي شركتي “نستلة” و”مارس” حتى تظل العجل تدور .

اعلان الرئيس التنفيذي للشركة

تأتى هذه الحملة تضامنا مع جهود الحكومة المصرية في مواجهة الأزمة التي يمر بها العالم ومصر من انتشار فيروس كورونا ، والتبعات الاقتصادية التي اثرت على العديد من القطاعات والأفراد وعلى رأسهم الأسر الأكثر استحقاقا والعمالة اليومية.