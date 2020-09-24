بيبسيكو مصر تتصدر أفضل الوحدات التجارية في المجموعة عالميا

تصدرت مجموعة بيبسيكو مصر قائمة أفضل الوحدات التجارية التابعة لشركة بيبسيكو العالمية، وذلك بعد حصولها على جائزة أفضل وحدة تجارية لعام 2019 على مستوى بيبسيكو بين أكثر من 200 دولة ومنطقة تعمل بها الشركة حول العالم.

ووفق بيان للمجموعة، أن هذا التصدر يعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها السوق المصري لدي الشركة العالمية ويؤكد حرصها على تقديم كافة الدعم للشركة في مصر.

ويتم منح هذه الجائزة بعد تقييم أداء الوحدات التجارية على كافة المستويات، حيث جاءت بيبسيكو مصر هي الأفضل على مستوى المبيعات، والتسويق وبرامج المسئولية المجتمعية التي تعمل على خلق قيمة مشتركة في المجتمع المصري، مما يدل على أن تميز فريق العمل المصري وامتلاكه لقدرات كبيرة تمكنه من تحقيق هذا النجاح الذي جعل بيبسيكو مصر أحد المصادر المهمة للخبرات والمواهب التي يتم الاستفادة منها على مستوى بيبسيكو العالمية

وفى هذا الصدد، عبر محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة مجموعة بيبسيكو مصر عن سعادته بحصول المجموعة على جائزة أفضل وحدة تجارية على مستوى بيبسيكو عالميا لسنة 2019.

وأشاد بجهود فريق العمل الذي اثبت أعضاؤه انهم قادرون على التحدي وتحقيق النجاح، موضحا ان الذي يميز العمل في بيبسيكو مصر هو روح العائلة الواحدة التي تمكن الجميع من تحقيق الإنجازات.

وتجدر الإشارة إلى أن حصول الشركة على جائزة أفضل وحدة تجارية لعام 2019 لم يكن للمرة الأولى في تاريخ الشركة ولكنها الجائزة الثالثة خلال الست سنوات الأخيرة مما يعكس قدرة الفريق المصري على تحقيق الإنجازات العالمية في حالة توافر بيئة العمل المناسبة.

وسجل صافي إيرادات بيبسيكو العالمية أكثر من 64 مليار دولار أمريكي خلال 2018 وذلك بفضل محفظة منتجاتها المتنوعة من الأغذية والمشروبات، والتي تتضمن “فريتولاي” و”جاتوريد” و”بيبسي كولا” و”كويكر” و”تروبيكانا”.

كما تشمل مجموعة منتجات “بيبسيكو” تشكيلة واسعة من المشروبات والمأكولات ، وتتضمن 22 علامة تجارية يحقق كل منها مبيعات تجزئة سنوية تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار أمريكي.