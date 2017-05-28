بيبسى كولا تتفاوض للاستحواذ على فيتا كوكو بمليار دولار

خالد بدر الدين

تتفاوض حاليًا شركة بيبسى كولا الأمريكية للمشروبات الغازية للاستحواذ على شركة آول ماركيت صاحبة العلامة التجارية فيتا كوكو للمياه المعدنية المخلوطة بعصير جوز الهند التى تجتذب الأغنياء والمشاهير مثل المغنية العالمية مادونا والممثلة العالمية ديمى مور، في صفقة تقدر قيمتها بنحو مليار دولار.

وبحسب وكالة رويترز، تساعد الصفقة شركة بيبسى كولا على تنويع منتجاتها وسط انهيار مبيعاتها خلال الفترة الأخيرة مع ابتعاد المستهلكين عن المشروبات المليئة بالسكريات مثل تروبيكانا والأغذية المغلفة التى تسودها الكربوهيدرات والدهون مثل فريتو ليز إلى المشروبات والمغلفات الصحية التى تخلو من السكريات والكربوهيدرات والدهون.

وعرضت بيبسى كولا التى تتخذ من مدينة نيويورك مقرا لها أقل من مليار دولار على ملاك شركة آول ماركيت الذين طلبوا هذا الثمن ولكن وحدة فيتا كوكو التى تأسست عام 2004 تريد سعر أعلى من ذلك لأن مبيعاتها تنتشر فى 30 دولة وتسيطر على 26 % من المبيعات العالمية لمياه جوز الهند التى تقدر بحوالى 2.5 مليار دولار.

