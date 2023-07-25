بيان: 5,016 مليار ريال صافي أرباح البنك الأهلي السعودي في الربع الثاني

سجل البنك الأهلي السعودي صعودا في صافي أرباحه بعد خصم الزكاة والضريبة، خلال الربع السنوي الثاني من عام 2023 الجاري بنحو 9.3% ليسجل 5,016 مليار ريال سعودي، قياسا بالفترة نفسها من عام 2022، حيث حقق البنك الأهلي السعودي صافي ربح بمقدار 4,589 مليار ريال، حسبما ورد في بيان نُشر صباح اليوم على منصة تداول السعودية.

وعلى أساس ربع سنوي، تراجع صافي الربح الذي حققه البنك الأهلي السعودي بشكل طفيف بحوالي 0.12% مقارنة الربع السنوي الأول من العام الحالي حيث سجل البنك السعودي 5,022 مليار ريال.

وأعزى البنك الأهلي السعودي سبب ارتفاع صافي الربح للربع السنوي الثاني مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي؛ لارتفاع صافي الدخل العائد لحقوق المساهمين للربع الثاني 2023 إلى 5 مليار ريال بنسبة 9% نتيجة لزيادة إجمالي دخل العمليات جنبا إلى جنب مع تراجع إجمالي مصاريف العمليات والتي اشتملت على صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

كما ارتفع اجمالي دخل العمليات الى 8.5 مليار ريال بنسبة 2% نتيجة لارتفاع رسوم الخدمات المصرفية والدخل من تحويل العملات الأجنبية بالإضافة الى الدخل من الاستثمارات.