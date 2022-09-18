بيان وزاري: سفينة حبوب تغادر أوكرانيا إلى إثيوبيا

غادرت السفينة الثالثة، التي خطط لها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ميناء تشورنومورسك الأوكراني على البحر الأسود وعلى متنها نحو 30 ألف طن من القمح، حسبما ذكرت وزارة البنية التحتية الأوكرانية.

وقالت الوزارة في بيان: “السفينة في طريقها نحو إثيوبيا، وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن إثيوبيا على شفا الوقوع في أزمة غذاء”.

وأوضح البيان أنه بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي، فإن ثلاث سفن محملة بأكثر من 90 ألف طن من القمح في طريقها إلى إثيوبيا واليمن.

وتابع البيان: “نخطط لتصدير 190 ألف طن أخرى يجري شراؤها حاليا من قبل شركاء الأمم المتحدة”.

وأشار البيان إلى أنه وبالإضافة إلى سفينة إيكاريا إنجل، غادرت تسع سفن أخرى الموانئ الأوكرانية يوم السبت.

وتراجعت صادرات الحبوب في البلاد منذ بداية الحرب بسبب إغلاق موانئها المطلة على البحر الأسود – وهو طريق رئيسي للشحن – مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وأثار مخاوف من حدوث نقص في أفريقيا والشرق الأوسط.

وتم فتح ثلاثة موانئ على البحر الأسود في نهاية يوليو بموجب اتفاق بين موسكو وكييف بوساطة الأمم المتحدة وتركيا.