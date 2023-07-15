بيان: هبوط أرباح بنك سيتي جروب بنسبة 36% في الربع الثاني

انخفضت أرباح بنك سيتي جروب في الربع الثاني من العام الجاري، على خلفية تأثره بتكلفة تسريح موظفين وزيادة مخصصات خسائر الائتمان، حسبما ذكرت وكالة رويترز نقلا عن بيان صادر عن البنك.

وقال البنك إن صافي الدخل هوى 36 % إلى 2.92 مليار دولار أو بواقع 1.33 دولار للسهم في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو، وعزا ذلك إلى ارتفاع تكلفة الاستغناء عن موظفين وزيادة مخصصات خسائر الائتمان.

ويتناقض التراجع في صافي دخل سيتي جروب مع تحقيق جيه.بي مورجان تشيس وويلز فارجو نموا في الأرباح.

وتراجعت الإيرادات من الأسواق 13 % إلى 4.6 مليار دولار بينما هوت رسوم الأعمال المصرفية الاستثمارية 24 % إلى 612 مليون دولار.

وقفز صافي الدخل من الفوائد 18%، ويقيس صافي الدخل من الفوائد الفارق بين الفائدة التي يجنيها البنك على القروض وتلك التي يدفعها على الودائع.