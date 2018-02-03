بيان مهم من النائب العام حول سقوط أسانسير مستشفى بنها

نجوى عبد العزيز:أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بحبس مدير الشركة المختصة بصيانة مصاعد مستشفى بنها التعليمي، كما أمر بضبط وإحضار باقي المسئولين المختصين بصيانة المصاعد المتواجدة بمستشفى بنها.قال النائب العام عقب تلقى النيابة العامة إخطار بسقوط المصعد الخاص بمستشفى بنها التعليمي الذ

نجوى عبد العزيز:





أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بحبس مدير الشركة المختصة بصيانة مصاعد مستشفى بنها التعليمي، كما أمر بضبط وإحضار باقي المسئولين المختصين بصيانة المصاعد المتواجدة بمستشفى بنها.

قال النائب العام عقب تلقى النيابة العامة إخطار بسقوط المصعد الخاص بمستشفى بنها التعليمي الذي نتج عنه وفاة سبعة أشخاص وإصابة شخص واحد.

انتقل فريق من النيابة العامة. إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة للتوصل إلى كيفية وقوع الحادث وآلية أن حمولة المصعد ألف كيلو ومصرح بركوب عدد 10 أشخاص وأن الحادث قد وقع نتيجة قطع أحد الأوتار المسئولة عن رفع المصعد فضلا عن عدم تركيب جهاز منع سقوط المصعد المسمى باراشوت بطريقة غير صحيحة.