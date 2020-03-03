بيان من وزيرة الصحة حول مستجدات فيروس كورونا في مصر (فيديو)

قالت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، إن عدد من تم الاشتباه باصابتهم بفيروس كورونا داخل مصر منذ السابع من يناير الماضي وحتى اليوم ،بلغ 1832 حالة منهم حالة إيجابية واحدة وحالة شفيت بالاضافة الى 7 حالات كانوا مخالطين للحالة الإيجابية…

قالت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة، إن عدد من تم الاشتباه باصابتهم بفيروس كورونا داخل مصر منذ السابع من يناير الماضي وحتى اليوم ،بلغ 1832 حالة منهم حالة إيجابية واحدة وحالة شفيت بالاضافة الى 7 حالات كانوا مخالطين للحالة الإيجابية التى كشفت مطلع الأسبوع الحالي.

وأضافت في مقطع فيديو لها من الصين عن أخر التطورات للوضع الوبائي لفيروس كورونا داخل مصر أن هناك 7 حالات كانت مخالطة للحالة الايجابية للكندي المصاب وتم الكشف عليهم ووجد أن جميع الحالات سلبية موضحة ان حالة المصاب مستقرة وتتحسن وتسجتيب للعلامات الحيوية والعلاج .

وأكدت أنه تم الاشتباه في 32 معتمر قادمين من السعودية لكن تم التاكد من سلبيتهم .

وتابعت : بالنسبة للحالة المصابة تم حصر المتواجدين في الشركة التى يعمل بها وتم عمل حجر صحى للعاملين في الشركة حيث بلغ من تم عمل حجر صحي لهم 2564 حالة وتم مناظرتهم جميعا وكلهم في حالة طيبة ولايوجد أى ارتفاع في درجة الحرارة لهم حيث تم انشاء 3 عيادت طبية وتوفير 6 سيارات اسعاف في الشركة ولايوجد لديهم أى علامات تدل على أى اشتباه

وأكدت انه في حال وجود أى جديد سيتم الاعلان عنها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وكانت السلطات الصينية، قد أعلنت ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا الى اكثر من 3الاف والإصابات المؤكدة إلى أكثر من 80 ألفا .

يذكر أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19″، بحسب التسمية التي أطلقتها عليه منظمة الصحة العالمية، ظهر أولا في أواخر ديسمبر/كانون الأول 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال المواطنين .

كما قررت السلطات الفرنسية، الأحد، إغلاق متحف اللوفر، في العاصمة باريس، بصورةٍ مؤقتةٍ، وسط مخاوف من تفشي فيروس كورونا وأعلنت الكويت وقطر ولبنان زيادة أعداد المصابين بها .