بيان من وزارة الهجرة حول تجديد جوازات سفر المصريين بالخارج

استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عددا من استفسارات المصريين بالخارج حول تجديد جواز السفر من القنصليات، وبعض المشكلات التي تواجه المصريين بالخارج عند اتخاذ قرار السفر لمصر، حينما يكون الجواز قيد التجديد أو في طريقه للقنصلية.

ووفقا لبيان نشرته وزارة الهجرة اليوم عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، فقد أوضحت وزيرة الهجرة أن هناك عددًا كبيرًا من المصريين بالخارج، تقدم بشكاوى واستفسارات حول استغراق صدور الجواز الجديد من 6-8 أسابيع.

وأضافت أنه في هذه الفترة إذا اضطرّ المواطن للسفر لمصر قبل وصول الجواز الجديد يُفاجأ أثناء الدخول لمصر، أن جوازه القديم تم إلغاؤه؛ حيث يعمل النظام الآلي على إلغاء جواز السفر القديم، بمجرد إصدار جواز سفر جديد، ما يعوق دخول المواطن البلاد بسلاسة إذا لم يتسلم جواز السفر الجديد، حتى وإن كان في طريقه للقنصلية.

وفي السياق ذاته، تواصلت وزيرة الهجرة مع اللواء د.ناصر درغام، وكيل الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية سابقا، عضو الهيئة الاستشارية لوزارة الهجرة؛ للوقوف على الحلول المناسبة، للرد علي استفسارات للمصريين بالخارج.

وأوضح أن القانون يمنع أن يحوز المواطن لجوازين ساريين فى وقت واحد، ولذا فبرنامج الحاسب مبرمج أوتوماتيكيا على استخراج الجديد وإلغاء السابق فور الطباعة منعا للخطأ البشري.