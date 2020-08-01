بيان من النيابة العامة حول فيديو «تحدي حرق علم الكويت»

أعلنت النيابة العامة فى بيانها الآن بإشراف المستشار حمادة الصاوى النائب العام، أن تحقيقاتها التى أجريت بشأن ما تم تداوله من مقاطع فيديو حرق علم دولة الكويت وتبين أن التحقيقات تنفى قصد مُصوِّر مقطع تحدى حرق علم دولة الكويت الإساءةَ إلى الكويت أو شعبها.

حيث كانت «وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت تداول مقطع مصوَّر لشخصٍ حالَ استطلاعه رأى البعض من عامة الناس فى حرقهم علم دولة الكويت مقابل أخذهم مبلغًا ماليًّا، ورفض من استطلع رأيهم ذلك، وبعرض الأمر على السيد المستشار «النائب العام» أمر سيادته بالتحقيق فى الواقعة.

وقد تمكنت الشرطة من ضبط المتهم، واستجوبته «النيابة العامة»، فقرَّرَ فى التحقيقات أن قصده من تصوير المقطع المذكور إثبات أن الشعب المصرى ذو مبادئ ولا يغريه المال ولا يرضى بالإساءة للآخرين، وأن العلاقة بين الشعبين المصريِّ والكويتيِّ علاقةٌ وَطِيدة، وذلك إثر تداول واقعة التعدى على مصرى بدولة الكويت خلال الشهر الحالى.

وقد شاهدت «النيابة العامة» على هاتف المتهم المضبوط مقطعَ الفيديو المتداول، وكذا مقطع آخر للمتهم يتحدث فيه عن عدم رغبة الشعب المصرى فى الإساءة إلى الآخرين، وأن الشعبين الكويتيَّ والمصريَّ سيظلا شعبين شقيقين.

وقد أكدت تحريات «قطاع الأمن الوطنى» حولَ الواقعة عدم انضمام المتهم لأى جماعة إرهابية، وأن قصده من ترويج المقطع المتداول توطيد العلاقات بين الشعبين المصرى والكويتى، وقد أمرت «النيابة العامة» بإخلاء سبيل المتهم.

كتبت نجوى عبد العزيز