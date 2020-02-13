بيان من الطيران المدني حول أزمة محمد رمضان والطيار الموقوف

رد الطيار سامح الحفني رئيس سلطة الطيران المدني المصري، على واقعة مقطع الفيديو المصور لأحد الفنانين المشهورين داخل قمرة قيادة إحدى الطائرات التابعة لشركة طيران مصرية.

وأكد في بيان صحفي صادر عن وزارة الطيران، أن سلطة الطيران المدنى وكافة الجهات المختصة قد قامت فى حينه بإجراء تحقيق دقيق للتأكد من الواقعة وملابستها ووفقاً لما ورد بنتائج التحقيق واعتراف قائد الرحلة بصحة الواقعة ومخالفة قانون الطيران المدنى المصرى رقم 28 لسنة 1981 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010.

وبناءً عليه فقد تم اتخاذ قرار إلغاء رخصة الطيار قائد الرحلة نهائياً وسحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام، من منطلق التزام وزارة الطيران المدنى والشركات والهيئات التابعة لها بالتشريعات والقوانين المنظمة لصناعة النقل الجوى والتى تضع إجراءات السلامة الجوية فى مقدمة أولوياتها .

يشار إلى أن أزمة نشبت أزمة بين الكابتن أبو اليسر والفنان محمد رمضان بعد إعلان سلطة الطيران المدني وقفه مدى الحياة، بعد للسماح له بتواجد رمضان داخل قمرة القيادة والجلوس على كرسي الطيار.

ووعد رمضان بحل مشكلة الطيار وتعويضه ماديا إلا أنه نشر مقطع فيديو يعلن فيه أن أبو اليسر طلب ٩.٥ مليون جنيه قائلا: “يرضيكم أدفع كل المبلغ ده”.