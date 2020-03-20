بيان من السفارة الفرنسية بخصوص تصريحات السفير عن الأوضاع في مصر «محرفة»

«لا تعكس بتاتا روح التضامن الكامل الذي تتبناها فرنسا مع مصر»

أكدت السفارة الفرنسية في مصر أن تصريحات السفير ستيفان رومانيه الموجهة لرعايا بلاده في القاهرة حول فيروس كورونا المستجد تمت ترجمتها بشكل خاطئ .

و كانت قناة الجزيرة القطرية قد ترجمت تصريحات السفير المصورة أمس ، و نقلت عنه قوله إن الأوضاع في مصر ستصبح صعبة في الفترة المقبلة بسبب فيروس كورونا .

و أشارت السفارة الفرنسية في بيان لها اليوم ، إلى أنه تمت ترجمة جزء من تصريحات السفير بصورة محرفة و مغالطة ، لأغراض جدلية – بحسب تعبير البيان .

وأضافت : “هذه الترجمة لا تعكس بتاتا روح التضامن الكامل الذي تتبناها فرنسا مع مصر، و التي تم الإعراب عنها بوجه خاص من خلال هذا الفيديو”.