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بيان من السفارة الفرنسية بخصوص تصريحات السفير عن الأوضاع في مصر «محرفة»

«لا تعكس بتاتا روح التضامن الكامل الذي تتبناها فرنسا مع مصر»
محمود خاطر 5:42 م, الجمعة, 20 مارس 20 5:42 م, الجمعة, 20 مارس 20

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أكدت السفارة الفرنسية في مصر أن تصريحات السفير ستيفان رومانيه الموجهة لرعايا بلاده في القاهرة حول فيروس كورونا المستجد تمت ترجمتها بشكل خاطئ .

و كانت قناة الجزيرة القطرية قد ترجمت تصريحات السفير المصورة أمس ، و نقلت عنه قوله إن الأوضاع في مصر ستصبح صعبة في الفترة المقبلة بسبب فيروس كورونا .

و أشارت السفارة الفرنسية في بيان لها اليوم ، إلى أنه تمت ترجمة جزء من تصريحات السفير بصورة محرفة و مغالطة ، لأغراض جدلية – بحسب تعبير البيان .

وأضافت : “هذه الترجمة لا تعكس بتاتا روح التضامن الكامل الذي تتبناها فرنسا مع مصر، و التي تم الإعراب عنها بوجه خاص من خلال هذا الفيديو”.

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بقلم محمود خاطر

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