بيان من البورصة حول تداولات سهم التجاري الدولي بجلسة اليوم: «لا نتدخل في توجيه قوى العرض والطلب»

أصدرت إدارة البورصو المصرية بيانا اليوم حول تداولات سهم البنك التجاري الدولي جاء فيه: بالإشارة إلى ما شهدته جلسة مزاد سعر الإقفال يوم الخميس الموافق 13-إبريل-2023 من تداولات على سهم البنك التجاري الدولي، تود إدارة البورصة توضيح النقاط التالية:

صافي تعامل المؤسسات الأجنبية (شراء): 98,059,806 جنيه مصري

صافي تعامل المؤسسات العربية (بيع): 71,662,500 جنيه مصري.

صافي تعامل المؤسسات المصرية (بيع): 9,957,110 جنيه مصري

صافي تعامل الأفراد العرب (بيع): 4,680,000 جنيه مصري.

صافي تعامل الأفراد المصريين (بيع): 11,760,197 جنيه مصري

عدد العمليات المنفذة للمؤسسات الأجنبية:17 عملية.

وبلغت إجمالي قيمة تنفيذات سهم

في جلسة المزاد نحو 37% من إجمالي قيمة تنفيذاته خلال اليوم.

وشهدت جلسة المزاد اليوم اتجاها شرائيا من عدد من المؤسسات الأجنبية.

كما تود إدارة البورصة التأكيد على ما يلي:

لا تتدخل إدارة البورصة مطلقا في تسعير الأوراق المالية بجلسة المزاد ولا تتدخل في أوامر البيع والشراء، كما لا تتدخل في توجيه قوى العرض والطلب، ودورها يقتصر على التأكد من أن أوامر البيع والشراء تتفق مع التشريعات الحاكمة لهذا الأمر.

من المعروف دوليا وإقليميا ومحليا أن العديد من صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية تعيد تقييم الأوزان النسبية للأسهم المكونة لمحافظها كل فترة زمنية مما قد يترتب عليه بعض عمليات الشراء أو البيع بأحجام كبيرة.

عمليات بيع وشراء شهادات الإيداع الدولية تخضع لضوابط واضحة ومستقرة من كافة الجهات المعنية بما يضمن سلامة عمليات التحويل.

والبورصة المصرية إذ تؤكد حرصها الكامل على إتاحة كافة المعلومات لكافة أطراف السوق ولكافة الجهات الإعلامية، فإنها تهيب بالجميع عدم الإنسياق خلف الشائعات أو الأخبار المغلوطة.

يذكر أن سهم البنك التجاري الدولي قفز ما يقرب من 15% مما دفع مؤشر البورصة المصرية الرئيسي للارتفاع بقوة في اللحظات الأخيرة من جلسة اليوم الخميس 13-4-2023.

وسجل مؤشر EGX30، صعودا بنحو 5.55%، ليغلق عند مستوى 17671 نقطة، وحقق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة مكاسب سوقية بنحو 32 مليار جنيه .