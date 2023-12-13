رويترز: مقتل 8 عسكريين إسرائيليين في غزة

لقي 8 عسكريين إسرائيليين آخرين مصرعهم في الحرب الشرسة الدائرة في قطاع بغزة، بينهم قائد كتيبة مشاة، وفق ما ورد في بيان رسمي إسرائيلي صدر اليوم الأربعاء، ونشرته وكالة رويترز.

وقال الجيش إن 114 عسكريا قتلوا منذ أن بدأت إسرائيل عملياتها البرية بغزة في 20 أكتوبر الماضي.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 7 من الجنود الثمانية قتلوا في سلسلة من الانفجارات أثناء تفتيش مبنى بحي الشجاعية في غزة.

ودخلت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الأربعاء يومها السابع والستين، بعدما بدأت بهجوم غير مسبوق نفذته الحركة في السابع من أكتوبر داخل الأراضي الإسرائيلية انطلاقاً من قطاع غزة.