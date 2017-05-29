بيان مشترك عن موقف مصر وقبرص واليونان بين وزراء البيئة

سمر السيد: قال خالد فهمى وزير البيئة، إن القاهرة تعكف حاليا على صياغة بيان موحد مشترك لها مع وزارتى البيئة فى قبرص واليونان لإعلانه فى مؤتمر المحيطات المقرر أن تستضيفه مدينة نيويورك الأسبوع المقبل عن حماية البيئة والحفاظ على البحر المتوسط. وأضاف الوزير فى فعاليات المؤتمر الصحفى الذى نظمته وزارة ال

سمر السيد:

قال خالد فهمى وزير البيئة، إن القاهرة تعكف حاليا على صياغة بيان موحد مشترك لها مع وزارتى البيئة فى قبرص واليونان لإعلانه فى مؤتمر المحيطات المقرر أن تستضيفه مدينة نيويورك الأسبوع المقبل عن حماية البيئة والحفاظ على البحر المتوسط.

وأضاف الوزير فى فعاليات المؤتمر الصحفى الذى نظمته وزارة البيئة اليوم الإثنين؛ لإعلان نتائج الاجتماع الوزارى البيئى لوزراء مصر وقبرص واليونان، أنه من المتبع فى مؤتمر نيويورك أن تعلن كل دولة مبادرتها المتفق عليها لحماية المحيطات، ولكن تم الاتفاق مع وزراء قبرص واليونان على أن تصيغ مصر البيان الموحد حاليا.

وأوضح فهمي أن موقف الولايات المتحدة تجاه التغيرات المناخية لم يتضح بعد وقد ناقش الاجتماع الوزارى ذلك بصورة أكبر ولكن تم الاتفاق على انتظار اتضاح الموقف الأمريكى أكثر وبعدها يتم الإعلان عن مواقف تلك الدول.