بيان مشترك: إيران والسعودية تستأنفان العلاقات الدبلوماسية

من المقرر أن تستأنف السعودية وإيران علاقاتهما الدبلوماسية خلال فترة الشهرين المنصوص عليها في اتفاق توسطت فيه الصين في مارس، وفق ما ذكره بيان مشترك وقعته البلدان اليوم الخميس.

وذكر البيان أن البلدين سيواصلان التنسيق لبحث سبل التوسع في التعاون بينهما والذي يتضمن استئناف الرحلات الجوية وتبادل الزيارات، بالإضافة إلى تسهيل تأشيرات الدخول للمواطنين.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على تويتر إن اجتماعه يوم الخميس في بكين مع نظيره السعودي كان “إيجابيا”. وأضاف أن من بين القضايا المتفق عليها والمدرجة “على جدول الأعمال المشترك… التأكيد على الاستقرار والأمن المستدام والتنمية في المنطقة”.

وبعد عداء على مدى أعوام أشعل صراعات في أنحاء الشرق الأوسط، اتفقت الرياض وطهران على إنهاء خلافهما الدبلوماسي وإعادة فتح سفارتيهما في اتفاق توسطت فيه الصين الشهر الماضي.