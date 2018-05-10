بيان للمالية يكشف تباطؤ إنهاء المنازعات الضريبية خلال الأربعة أشهر الماضية

مها أبوودن كشف بيان صحفي أصدرته وزارة المالية اليوم الخميس عن حل 4 آلاف منازعة ، خلال الأربعة أشهر الماضية ، أضافت نحو مليار جنيه للحصيلة الضريبية ليرتفع إجمالي المبالغ المحصلة طبقًا لقانون إنهاء المنازعات الضريبية إلى 16 مليار جنيه منذ اقرار القانون في سبتمبر من عام 2016 وحتي الان.وي

مها أبوودن

كشف بيان صحفي أصدرته وزارة المالية اليوم الخميس عن حل 4 آلاف منازعة ، خلال الأربعة أشهر الماضية ، أضافت نحو مليار جنيه للحصيلة الضريبية ليرتفع إجمالي المبالغ المحصلة طبقًا لقانون إنهاء المنازعات الضريبية إلى 16 مليار جنيه منذ اقرار القانون في سبتمبر من عام 2016 وحتي الان.

ويعني ذلك ان جملة ماتم حله من منازعات ضريبية خلال الأربعة أشهر الماضية لا يوازي حصيلة شهر واحد خلال المهلة الاولي لتطبيق القانون في عامه الاول ، اي خلال الفترة من سبتمبر 2016 الي سبتمبر 2017 .

ومن المعروف أن مجلس النواب كان قد أقر تجديد مهلة العمل بالقانون عامين آخرين ، في شهر مارس الماضي.

وكان عمرو المنير، نائب وزير المالية السابق ، قد أكد لـ(المال) في شهر يناير الماضي أي قبل استقالته بنحو شهرين ، أن الوزارة تلقت 140060 طلبًا لإنهاء المنازعات الضريبية حتى انتهاء مهلة تطبيق قانون إنهاء المنازعات فى سبتمبر الماضى، منها 11445 منازعة فى ضرائب الدخل، و2614 منازعة فى ضرائب المبيعات.

وقال المنير وقتها فى تصريحات لـ”المال” إنه تم الفصل فى طلبات قيمتها 24 مليار جنيه، كانت نتيجتها نحو 15 مليار جنيه بعد تخفيض بعضها، وما لم يتم الفصل فيها قيمتها 15 مليار جنيه فقط.

وأضاف: تم الفصل فى 5323 منازعة ضريبية حتى الآن، وعدد الطلبات التى ما زالت تحت الفحص 3737 طلبًا، وهذا بسبب كمية الطلبات الكبيرة التى قدمت خلال الشهر الأخير من مهلة القانون فى سبتبمر الماضى، ولكن أمامنا مهلة تمتد لستة أشهر، لأن القانون ينص على أن تجدد مهلة إنهاء المنازعة كل 3 أشهر.