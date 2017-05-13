بيان لاستدعاء الحكومة بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء يوليو المقبل

تقدم النائب مصطفي بكري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ببيان عاجل إلي الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلي وزير الكهرباء والطاقة بشأن عزم الحكومة رفع أسعار فواتير الكهرباء يوليو المقبل، استنادا لخطة الوزارة والتي وافق عليها مجلس الوزراء في 2014 لإعادة هيكلة أسعار الكهرباء لمدة 5 سنوات، مشيرا إلي أن ارتفاع أسعار سعر الوقود، وبعد تحرير سعر الصرف ووصول الدعم إلي 172 مليار جنيه في هذا القطاع.

وانتقد بكرى تصريحات وزير الكهرباء، التي أكد فيها أن الزيادة ستكون محدودة علي الطبقات الفقيرة، موضحا أن أوضاع الفقراء والأسر المتوسطة لم تعد قادرة علي تحمل المزيد من الأعباء في ظل ارتفاع كافة السلع الغذائية الأساسية.

وطالب بكرى الحكومة بالبحث عن آليات جديدة لدعم الكهرباء وتخفيف الأعباء وليس زيادتها، واستدعاء وزير الكهرباء ومناقشته في الأمر داخل اللجنة المختصة، إضافة إلي عرضه علي الجلسة العامة بحضور رئيس الوزراء لخطورة الأمر علي حياة المواطنين والأمن القومي.