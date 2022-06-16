بيان: كوين مينا تحصل على رخصة مبدئية من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية

قالت شركة كوين مينا، المنصة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية والمرخصة والخاضعة للتنظيم من قبل بنك البحرين المركزي، في بيان اليوم الخميس إنها حصلت على موافقة تنظيمية مبدئية من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية لمواصلة أعمالها بينما تستكمل عملية تقديم طلب الحصول على رخصة تفي بمتطلبات السُلطة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

تحولت العملات المشفرة إلى ظاهرة عالمية في السنوات الأخيرة رغم كون الكثير من المعلومات حولها لا تزال غير وافية، وفي مقابل النمو الذي تشهده هذه العملات، ثمة قلق يدور حولها وحول إمكانية تعطيلها للأنظمة المالية التقليدية.

تزايد الإقبال على العملات المشفرة في الإمارات

خلصت دراسة عالمية أجرتها شركة “تولونا” المتخصصة في دراسات السوق الرقمية، حول توجهات الأسواق العالمية للاستثمار في العملات المشفرة، والتي شملت دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى أن التوقعات العامة للاستثمار في هذه العملات أقوى بكثير في دولة الإمارات منها على مستوى العالم، حيث سجلت 78% في صافي التغيير للمستثمرين الذين يتوقعون زيادة النسبة المخصصة للأصول القابلة للاستثمار في العملات المشفرة مقابل 67% عالميا.

وأشارت الدراسة إلى أنه من المقرر تخصيص نسبة أعلى من الأصول القابلة للاستثمار في العملات المشفرة بنسبة 25% مقابل 20% عالميا، فيما 18% من سكان الإمارات يخططون للاستثمار في هذا المنتج المالي.

أظهرت الدراسة أيضاً أن نسبة 55% من المستثمرين في الإمارات على معرفة بالعملات المشفرة، مقابل 60% عالميا، وهي نسبة متقاربة، بينما 17% يجدون أن الاستثمار في العملات المشفرة ذو خطر منخفض مقابل 33% في الأسواق العالمية.