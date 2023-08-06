بيان: كندا تحجب مساعدات التنمية المباشرة لحكومة النيجر ردا على الانقلاب

قررت الحكومة الكندية تعليق مساعدات التنمية المباشرة المخصصة لحكومة النيجر ردا على محاولة الانقلاب في البلاد، حسبما ورد في بيان صادر عن الحكومة الاتحادية.

وأطاح انقلاب عسكري برئيس النيجر المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم وحكومته في 26 يوليو الماضي، وهو سابع انقلاب عسكري خلال أقل من ثلاثة أعوام في منطقة غرب ووسط أفريقيا.

وصاغ رؤساء أركان دول المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) خطة لتدخل عسكري، ومنحوا قادة الانقلاب في النيجر مهلة تنتهي يوم الأحد للتراجع عن انقلابهم.

وقالت وزيرة الشؤون الخارجية الكندية ميلاني جولي في بيان: “تقف كندا في صف المجتمع الدولي وتعبر عن دعمها لجهود الوساطة التي تقوم بها إيكواس لإعادة النظام الدستوري في النيجر. يتعين إعادة الحكومة المنتخبة ديمقراطيا على الفور”.

وأضافت الحكومة الكندية في بيانها أن التعليق سيشمل دعم كندا المباشر المرتبط بالميزانية لحكومة النيجر.