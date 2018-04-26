بيان عملى لمقاومة الإرهاب في ختام التدريب المصري البحرينى

بدور إبراهيم اختتمت فعاليات التدريب المصري البحريني المشترك خالد بن الوليد 2018 الذي نفذته عناصر من وحدات الصاعقة المصرية والقوات الخاصة الملكية البحرينية بحضور عدد من قادة القوات المسلحة البحرينية والمصرية والسفيرة المصرية بالبحرين ، والذي استمر لعدة أيام بمملكة…

بدور إبراهيم

اختتمت فعاليات التدريب المصري البحريني المشترك خالد بن الوليد 2018 الذي نفذته عناصر من وحدات الصاعقة المصرية والقوات الخاصة الملكية البحرينية بحضور عدد من قادة القوات المسلحة البحرينية والمصرية والسفيرة المصرية بالبحرين ، والذي استمر لعدة أيام بمملكة البحرين الشقيقة .

وأعرب قائد القوات الخاصة الملكية البحرينية عن شكره وتقديره للقوات المصرية المشاركة على التعاون البناء والمثمر، معرباً عن سعادته بوجود العديد من ضباط القوات الخاصة البحرينية خريجي الكليات والمعاهد العسكرية المصرية .

من جانبه نقل قائد وحدات الصاعقة المصرية تحيات وتقدير الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للقوات المنفذة للتدريب مؤكدا على عمق الروابط التي تربط بين القوات المسلحة لكلا البلدين .

وبدأ البيان النهائي للتدريب بتنفيذ أعمال الرماية النمطية و غير النمطية من الأوضاع المختلفة، فى الميادين المفتوحة باستخدام احدث الأسلحة والمعدات والتدريب على رماية القناصة من مسافات مختلفة.

كما تضمن الأنشطة التدريبية على تنفيذ عملية مشتركة للقضاء على العناصر الإرهابية المسلحة والخارجين عن القانون وأعمال مقاومة الإرهاب وتحرير الرهائن واقتحام المنشآت المختلفة باستخدام العربات الحديثة والمجهزة بأطقم الاقتحام من الجانبين كذلك التدريب على أفضل الطرق لاقتحام وتحرير رهائن داخل طائرة مختطفة وإنقاذ المصابين ، مما يؤكد الجاهزية واليقظة العالية التى تتسم بها القوات المشاركة .

أظهر التدريب ما يتمتع به عناصر القوات الخاصة من كلا الجانبين من دقة ومهارة فى إصابة الأهداف من الثبات والحركة والقدرة العالية على العمل الجماعي والسيطرة على وسائل المواصلات المتحركة بقدرة وكفاءة عالية .

وكانت المراحل الأولى تضمنت التدريب على المهارات التكتيكية واستخدام طبيعة الأرض وتحركات الفرد في الميدان ، وكذا تنفيذ الرمايات الفردية والتكتيكية بالأسلحة الصغيرة نهاراً وليلاً ، للحفاظ على معدلات الكفاءة القتالية للعناصر المشاركة ، كما نفذت عناصر المهندسين العسكريين التدريب على اعمال نسف وتدمير الموانع المختلفة .

و تنفيذ طوابير تدريب تكتيكي للتدريب على عمليات قتال واقتحام وسائل المواصلات الجماعية والفردية وتحرير الرهائن المحتجزين بداخلها ، كذلك تطهير المناطق المبنية التي سيطرت عليها جماعات إرهابية .

كما شاركت عناصر من سلاح الجو الملكى البحرينى فى التدريب خالد بن الوليد 2018 حيث تم تنفيذ أعمال الإبرار الجوي والاقتحام العمودي والإنزال المشترك للقوات الخاصة من الجانبين لتنفيذ المهام على بمسارح العمليات وداخل المناطق المبنية باستخدام مروحيات الهليكوبتر.

ويعد التدريب المشترك خالد بن الوليد أحد التدريبات المشتركة التى تنفذها القوات المسلحة المصرية وقوة دفاع البحرين ، مما يساهم فى تعزيز أواصر التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات والتعرف على العقائد القتالية المختلفة و القدرة على التعاون والتنسيق المشترك ، وتحقيق الأمن والاستقرار لكلا البلدين الشقيقين .