بيان عاجل لوزير القوى العاملة بسبب فصل عامل ماجستيك

ياسمين فواز: قدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب صباح اليوم الأربعاء, ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب يطالب باستدعاء وزير القوي العاملة وعقد لجنة عاجلة بلجنة الصناعة والقوي العاملة بالمجلس؛ بسبب أوضاع عمال السويس والفصل التعسفي وتهديد السلم…

ياسمين فواز:

قدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب صباح اليوم الأربعاء, ببيان عاجل إلى رئيس مجلس النواب يطالب باستدعاء وزير القوي العاملة وعقد لجنة عاجلة بلجنة الصناعة والقوي العاملة بالمجلس؛ بسبب أوضاع عمال السويس والفصل التعسفي وتهديد السلم العام وآخرها فصل 71 عاملا بمصنع ماجستيك بالسويس.

وأضاف النائب استنادا واعمالاً لنص المادة (134 ) من الدستور والماده (197) من اللائحة الداخلية برجاء توجيه بيان عاجل الى وزير القوي العاملة واستدعائه للمجلس للوقوف حول ملابسات قيام مصنع ما جستيك 2 للسيراميك بالأدبية بالسويس بفصل 71 عاملا، وذلك بسبب انخفاض إنتاجية المصنع من 22 ألف متر إلى ثمانية آلاف متر يومي فقط.

وأضاف النائب أن المسئولين بالمصنع أرجعوا فصل العاملين؛ بسبب ارتفاع قيمة الطاقة ( الغاز – الكهرباء ) ومستلزمات الإنتاج ومشاكل التسويق على الجانب الآخر.

وتابع النائب أن السويس شهدت من قبل فصل 650 عاملاً بشركة كوين سيرفس بميناء السخنة ، وغلق 6 مصانع للملابس الجاهزة منها ” الوردة البيضاء – النسيجية تراست – سبيد – ام اند ام – بلاك اند وايت ونيس للكيماويات “فضلا عن فصل العاملين بعدد من المصانع الأخري.

وأضاف أن منها مصنع بلازا للملابس الجاهزة الذي يعاني من مشاكل مع الجمارك والصناعة والاستثمار وهو ما يهدد بالاغلاق وتهديد 1200 عاملة وعامل بانضمامهم للبطالة التى يعاني منها شباب السويس التى تصل الى الترتيب الثالث على مستوي الجمهورية وهو ما يهدد السلم الاجتماعي .