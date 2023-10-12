بيان عاجل لعقد جلسة في «النواب» بشأن القضية الفلسطينية

تقدم النائب مصطفي بكري عضو مجلس النواب ببيان عاجل إلي المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لعقد جلسة خاصة بالمجلس الأحد المقبل لمناقشة التطورات الهامة والخطيرة وأبعاد العدوان الإسرائيلي علي غزة ، وما يمثله من تداعيات علي القضية الفلسطينية والأمن القومي المصري في ضوء التهديدات بتهجير أشقاءنا الفلسطينين من غزه باتجاه سيناء ، بهدف تنفيذ المخطط الإسرائيلي بإقامة دولة فلسطينية علي الأراضي المصرية .

وشدد عضو مجلس النواب علي ضرورة أهمية هذه الجلسة في تأكيد دعم الموقف الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي برفض حل القضية الفلسطينية علي حساب أي أطراف أخري ، حيث يتمسك الفلسطينيون بأرضهم ويرفضون خطة الوطن البديل .

وأضاف بكري:” إن مجلس النواب ممثل الشعب المصري يجب أن يكون له موقفه في دعم الموقف المصري والتأكيد علي دعم حقوق الشعب الفلسطيني “.