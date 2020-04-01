بيان عاجل لرئيس الحكومة حول واقعة «العائدين من الكويت»

قدم النائب عبد الحميد كمال صباح اليوم بيان وطلب احاطة عاجل حول واقعة العائدين من الكويت وحماية الأمن القومي المصري .

أضاف النائب أنه استنادا واعمالاً لنص المادة (134 ) من الدستور والماده ( 197) من اللائحة الداخلية برجاء توجيه بيان عاجل وطلب احاطة الي السيد رئيس الحكومة ووزراء ” الصحة – النقل – الدخلية “.

وقال أننا ” فؤجئنا ” بالسماح بدخول ما يقرب من 300 راكباً مصرياً من العائدين المصرين من دولة الكويت الشقيقة واستجابه لمطالبهم لعودتهم الى ارض الوطن فى مطار القاهرة وللأسف تم دخولهم دون القيام باجراءات العزل الصحي وعدم اتباع القرارات الخاصة من وزارة الصحة المصرية وتوجهات منظمة الصحة العالمية ، باعتبار ان الحجر الصحي ضمن الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين والبلاد من مخاطر فيروس كورونا وباعتباره امن قومي مصري.

برلماني يطالب محاسبة المقصرين فى أزمة العائدين من الكويت

وطالب باجراء تحقيقاً عادلاً علانياً فى الموضوع لخطورته ومحاسبة كل المقصرين والمسئولين عن هذا الإهمال الجسيم خصوصاً وأن عدد الركاب الذين خرجوا من المطار يصل الى ما يقرب من 300 مواطناً سوف يختلطون بأهلهم واقاربهم فى العديد من المحافظات والقري والمراكز والأحياء بأماكن إ؟قامتهم مما سوف يكون له من اضرار على الصحة العامة.

وأضاف أنه يطالب بإعلان النتائج بشفافية ووضوح للجميع، فذلك يحدث فى الوقت الذي يقوم فيه المصريين شعباً وحكومة بالامتثال بانفاذ القرارات والقوانين حماية لبلادنا .

و قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه يجب التوقيع على إقرار الموافقة على الحجر الصحي للعائدين من الخارج ، ويتم عزلهم في فنادق قريبة من المطار الذين سيهبطون فيه.

وأكد إن المصريين العائدين من الكويت رفضوا إجراءات الحجر الصحى لمدة 14 يومًا وأصروا على المغادرة، موضحًا : “أجرينا فحوصات مبدئية للعائدين من الكويت وكانت جميعها سلبية وطلبنا منهم العزل المنزلى، ولكن ما حدث منهم تصرف غير مسئول ينم عن أنانية مفرطة والتفكير في أشخاصهم”

وأضاف متحدث الوزراء، أنه تم التأكيد على باقى المصريين الذين يريدون العودة بالتوقيع على قرار ملزم قانونا بالخضوع للعزل والحجر الطبي في المكان الذى تقرره الصحة لمدة 14 يومًا، ومن يرفض ذلك لن يسمح له بركوب الطائرة وهذا الأمر جاء بعد الواقعة التي حدثت في طائرة الكويت.

وواصل: “لن يسمح لأحد ركوب طائرة العودة إلى مصر قبل التوقيع على إقرار إجراء الحجر الصحى 14 يوم.. وسيقيم المواطن العائد في فندق على نفقته بسعر مخفض، اقل من 50% من السعر الاصلى، مع تقديم الخدمة الطبية مجانًا”.

يشار إلى إعلان سلطة الطيران المدنى المصرية توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية اعتبارا من 19 مارس الجاري ويستمر حتى 15 أبريل المقبل، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.