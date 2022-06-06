بيان عاجل في «النواب» يناقش التطاول على الرسول من أحد أعضاء الحزب الحاكم في الهند

وجه النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، بيانا عاجلا في الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الاحد ، بشأن التطاول على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من أحد أعضاء الحزب الحاكم في الهند.

وقال عضو مجلس النواب : مرات ومرات نتحدث في شأن التطاول في جناب النبوة، من المتحدث باسم الحزب الحاكم في الهند، متابعا: فداء روحي رسول الله رخيص، فداء له عمري ومالي وما ملكت يدي.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، أن نصرة نبي الله ليست على مسلم فقط ولكن على كل النبييين، مستشهدا بما جاء في كتاب الله الكريم: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ ۚ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي ۖ قَالُوا أَقْرَرْنَا ۚ قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ.

وأشار إلى أن كل الأنبياء أقروا بنصرة نبي الله، مؤكدا أن الإجرام في حق النبي لا يقبله أي مسلم أو مصري أو إنسان، قائلا: على كل مسلم فعل ما في وسعه ما يستطيع لنصرة رسول الله.