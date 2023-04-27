بيان عاجل في البرلمان بشأن صعوبة توفير المفاصل بمستشفيات الصحة

تقدمت الدكتورة إيرين سعيد عضو لجنة الصحة في البرلمان ببيان عاجل للمستشار الدكتور حنفي جبالي

بشأن صعوبة توفير المفاصل بمستشفيات الصحة وهيئاتها.

وأشارت إلى أن توفير مفصل للمريض باتت عملية معقدة جدًا ، مضيفة أن قد ينتظر فيها مريض كسر المفصل لأكثر من شهرين للتصديق علي المفصل، فأصبح التصديق علي المفصل باسم الحالة.

وتساءلت الدكتورة إيرين سعيد:” كيف يعقل أن يظل المريض المكسور والذي أصبح مشلولاً عن الحركة متألم ينتظر التصديق علي مفصله بعد شهور من كسره؟ما هذه الإجراءات المعقدة؟

وأضافت عضوة البرلمان أنه كان من الطبيعي وجود مخزون معين من المفاصل في المخازن لهذه الحالات الطارئة والتي تعد حالة طارئة وفور دخول الحالة وطبقًا لتقرير الاستشاري المعالج تتخذ الأمور مجراها وفي غضون أسبوع بحد أقصي يتلقي المريض علاجه

وطالبت بتوفير مخزون بالهيئات العامة ومستشفيات وزاره الصحة الكبري لإسعاف المرضي والحد من قوائم انتظار المتألمين طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتطبيقًا للحق الدستوري للمواطن المصري.