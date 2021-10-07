سيـــاســة

بيان عاجل بـ«النواب» لكشف ملابسات إلقاء لقاح «كورونا» بترعة في المنيا

ومطالب بمعاقبة المسئولين
ياسمين فواز 11:29 م, الخميس, 7 أكتوبر 21 11:29 م, الخميس, 7 أكتوبر 21

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وجه أحمد حته، عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، بيان عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة، بشأن واقعة العثور على كميات كبيرة من لقاح فيروس كورونا ملقاة بإحدى الترع في محافظة المنيا، مطالبا بكشف أسباب وملابسات الواقعة وعرضها أمام الرأي العام.

وطالب النائب بسرعة محاسبة مسئولي وزارة الصحة بمديرية بالمنيا وكافة المسئولين عن هذه الحريمة التي تستهدف حياة وأموال الشعب وصحة المواطنين.

ودعا إلى ضرورة فتح تحقيق فوري وتطبيق القانون ومحاسبة كافة المسئولين، قائلا: في الوقت الذي تسعى مصر لتوفير اللقاحات ضد فيروس حفاظا على حياة المصريين وتدفع مبالغ طائلة، نجد هذا الإهمال بإلقاء كميات من اللقاح بالترع وهو ما يمثل جريمة كاملة الأركان.

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وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه الواقعة أهدرت فرصة الحفاظ على حياة مصريين مستحقين لقاح كورونا إضافة إلى الأموال، خاصة في ظل حالات الانتظار، هو ما يعني أن من قام بهذا الفعل يستهدف أمن وصحة الشعب ويستهدف مصر وأمنها القومي.

وتابع نائب المنيا: ما حدث جريمة وإهمال وإهدار للمال العام تقع مسئوليته السياسية على الحكومة ووزيرة الصحة.

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وطالب عضو البرلمان، باستدعاء وزيرة الصحة إلى مجلس النواب لشرح أسباب وملابسات ما حدث ومحاسبة المسئولين، قائلا: لا يمكن السكوت على ما حدث ولابد من تحقيق فوري.

وتسائل النائب: كيف وصل اللقاح لمرحلة الترع، متابعا: هل يمكن أن يكون علاج الشعب عرضة للسرقة والإهمال.

واستنكر عضو البرلمان الواقعة، قائلا: في الذي تتسابق الدول للحصول على لقاح فيروس كورونا، وتسعى البشرية كلها من أجل الحفاظ على صحة مواطنيها، خصوصا مع دخول الموجة الرابعة نجد هذه الواقعة الغريبة بإلقاء اللقاح في الترع.

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بقلم ياسمين فواز

محررة مجلسي النواب والشيوخ حاليا سبق وعملت كمحررة بالقسم السياسي ومسئولة عن ملف الأحزاب بجريدة الدستور منذ 2010 ، بالاضافة إلى إعداد البرامج الاخبارية ومنها برنامج صباح الخير يا مصر لمدة عاميين بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري. عملت سكرتير تحرير بجريدة الدستور لمدة عاميين. ومحررة صفحة الموضة والمرأة بجريدة المال لأكثر من 3 سنوات . كما سبق وعملت كمحررة صحفية في عدد من الاصدرات الاسبوعية ومنها صوت الأمة و الحلوة وعين

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