بيان عاجل بسبب تكرار أعطال مترو الأنفاق

ياسمين فواز:

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب ببيان عاجل للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس موجه لرئيس مجلس الوزراء والدكتور هشام عرفات وزير النقل بخصوص الأعطال المتكررة لخطوط مترو الأنفاق المختلفة والموقف السلبي للجهات التنفيذية تجاه الأمر.

وصرح فؤاد أنه منذ فترة كبيرة وتعاني عرباتمترو الأنفاق بالخطوط المختلفة من الأعطال المتكررة وبشكل غير مفهوم ووسط حالة من الصمت والسكون من جانب السادة المسئولين وعلي رأسهم السيد وزير النقل، وترتب علي تلك الوقائع المتتابعة والمتشابهه حاله من الضيق والغضب الشديد في نفوس السادة المواطنين مستقلي مترو الأنفاق وعلي رأسهم طلاب الجامعات وتحديدا جامعتي (القاهرة- حلوان) الذين تأثروا بشكل كبير نتيجة تلك الأعطال خاصة أثناء فترة الإختبارات الدراسية.

وأشار فؤاد أنه تقدم من قبل بأكثر من 3 طلبات إحاطة في هذا الشأن بعد كل واقعة تعطل للمترو لاستنباط مسببات تلك الأعطال، ولكن لم نجد سوي الصمت والسكون من جانب السيد وزير النقل حتي تطور الأمر الي حدوث تلك الأعطال بشكل شبه يومي.

وقال فؤاد أنه علي سبيل المثال تلقينا بتاريخ 12 يناير 2018 إستغاثات من جانب عدد من طلاب جامعة حلوان الذين أحتجزوا بداخل عربات المترو المتعطل بين محطتي (دار السلام- حدائق المعادي) لأكثر من 90 دقيقة مما أدي الي تأخرهم عن مواعيد إختباراتهم الدراسية.

وأكد فؤاد أن هذا الأمر أصبح غير لائق وغير مقبول علي الإطلاق، خاصة في ظل التجاهل التام من جانب السادة المسئولين وعدم قيامهم بدورهم ومهامهم تجاه السادة المواطنين بإيجاد حلول جذرية ونهائية لتلك الأزمة والحرص علي عدم تكرارها مستقبلا في هذا المرفق الهام والحيوي.

وطالب فؤاد وزارة النقل بالرد الرسمي علي المكاتبات الرقابية لتوضيح أبعاد وملابسات تلك الوقائع بشكل مفصل، وعرض إستراتيجية معالجتها وتلافيها بشكل نهائي.